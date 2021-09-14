“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesi, obezitenin tedavisindeki görünmez engellerden damgalama ve ayrımcılığa dikkat çekti. Konu ile ilgili gerçekleştirilen basın toplantısında, Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, TOAD Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı ve Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğretim üyesi Reklamcılık ve Tanıtım Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Deniz Sezgin önemli bilgiler verdi. Novo Nordisk’in koşulsuz desteği ile gerçekleştirilen kampanyanın lansmanı Çiçek Dilligil’in sunuculuğunda gerçekleşti.

Türkiye ve dünyada görülme sıklığı giderek artan obezite hastalığı, Dünya Sağlık Örgütü’nün en riskli hastalıklar sıralamasında ilk 10’da yer alıyor. ‘Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?’ projesi ise obezite hastalığının tedavisinin önündeki görünmeyen engellere dikkat çekiyor; damgalama ve ayrımcılık. Projenin ilk adımında basın mensupları ile bir araya gelen uzmanlar, ‘Obezitede Medyanın Rolü’nü ele aldı.

‘Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?’ projesi, obeziteli bireylerin hayatlarının pek çok alanında karşılaştıkları, damgalama ve ayrımcılık üzerine kapsamlı bir şekilde eğilerek obezitenin iyileştirilmesindeki en büyük engeli ortadan kaldırmayı hedefliyor. Damgalama ve ayrımcılığın obeziteli bireylerde sosyal hayatı kısıtlama, benlik algısında bozulma ve sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi sonuçlara neden olabildiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun obezitenin tedavisinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı.

Projenin ilk adımında ise ‘Obezitede Medyanın Rolü’ mercek altına alınarak, yıl içerisinde basın çalışanları ile atölye çalışmaları düzenlenecek. Obezite hastalığı ile ilgili medyada yer alan haberlerde doğru görsel ve dil kullanımının etkisinin ele alınacağı bu çalışmalarla, damgalama ve ayrımcılığa karşı etkili bir adım atılması hedefleniyor.

Projenin ayrıntıları ve obezite hastalığı ile ilgili bilgiler veren Prof. Dr. Volkan Yumuk, obezitede son 12 yılda erkeklerde yüzde 107, kadınlarda ise yüzde 34 artış görüldüğünü vurguladı.

“Rolüm Ağır, Peki Senin Rolün Ne?” projesinin obezitenin iyileştirilmesindeki rolüne de değinen Yumuk, “Damgalama ve ayrımcılık, obezite tedavisinin önündeki görünmeyen önemli bir engel. Obeziteli bireyler pek çok alanda ciddi problemler yaşarken bu durum onların obezite ile mücadelesini de olumsuz etkiliyor” dedi.

‘Toplantıda obezitenin sağlık üzerine olan etkilerine değinen Prof. Dr. Dilek Yazıcı, obezitenin kompleks bir hastalık olarak kabul edilmesi ve tedavisinin bu yaklaşımla yapılması gerektiğini vurguladı. Medyada obezite ile ilgili aktarılan doğru bilginin toplumdaki obezite algısının doğru oluşmasında ve yanlış bilgilerin ortadan kaldırılmasında oldukça etkili olduğunu da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Dilek Yazıcı, basın mensuplarının bu anlamda ağır bir role sahip olduklarını belirtti.

Obeziteli bireylerin hayatlarında pek çok alanda mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten Prof. Dr. Deniz Sezgin, “Damgalama ve ayrımcılık sorunu; sosyal hayatlarında kısıtlamaya gitmelerine, özgüven kaybı yaşamalarına, seyahat kısıtlamalarına ve hatta tedaviye başvurmamalarına ya da tedavilerini aksatmalarına neden olabiliyor” dedi.



Prof. Dr. Sezgin, proje kapsamında oluşturulan ‘Obezite Medya Kılavuzu’nun, haberlerde kullanılan dil ve görsel araçlarla ilgili bir rehber olmasını istediklerini belirtti.

Obezitede damgalama ve ayrımcılık ile mücadelede toplumdaki tüm bireylere ve kurumlara önemli roller düştüğünü vurgularken; bu yıl, basın çalışanları ve medya sektörü ile kalıcı ve etkin bir çözümün ilk adımını hep birlikte atmak istediklerini belirten Prof. Dr. Sezgin; “Basın çalışanlarının göstereceği hassasiyet ile toplumda damgalama ve ayrımcılığın önemli ölçüde azalacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.