  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Canlı Yayın
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Peki Atatürk'ün bundan haberi var mı Uğur Dündar?
Medya

Peki Atatürk'ün bundan haberi var mı Uğur Dündar?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar'ın, adaylık sürecinde "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım!" diye esip gürlemesini fena ti'ye aldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-10 10:58:00 -
Peki Atatürk'ün bundan haberi var mı Uğur Dündar?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar'ın, adaylık sürecinde "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım!" diye esip gürlemesini fena ti'ye aldı. Altınok, "Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar jokeri çekmiş, şöyle bağırıyor:

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım!"

Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır.

Ama kabul etmeliyiz ki hâlâ alıcısı var."

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay