Peki Atatürk'ün bundan haberi var mı Uğur Dündar?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar'ın, adaylık sürecinde "Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım!" diye esip gürlemesini fena ti'ye aldı. Altınok, "Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır" dediği yazısında şunları kaydetti:

"Fenerbahçe Divan Başkanlığı'na adaylığını koyan Uğur Dündar jokeri çekmiş, şöyle bağırıyor:

"Ben Mustafa Kemal Atatürk'ün adayıyım!"

Atatürk'le aldatmanın bu kadar ucuzuna zor rastlanır.

Ama kabul etmeliyiz ki hâlâ alıcısı var."