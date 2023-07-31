  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'nin ikiyüzlülüğü! Ağaç katliamını yapan yandaş olunca sözde çevreciler suspus

Android kullanıcılarına büyük uyarı! Bu uygulamaları hemen ama hemen silin

Türkiye Mısır ilişkilerinde yeni dönemin ilk adımı! O isim Türkiye'ye geliyor

Klasik FETÖ söylemi: “10 yıldır yapılan ekonomi politikası hataları”!

Nijer'de darbe sonrası halk Fransa Büyükelçiliği'ni bastı

O karar konut piyasasını vurdu: Emlak sektöründe kriz çanları!

CHP'de yeni rezalet! Canan, 2,5 milyonluk yardım kartlarını dağıtmak yerine...

Çalışanlar dikkat: Vergi indirimi geliyor!

Felaketi duyan markete koşuyor! Herkes o ürünü stokluyor! Sofralarımızın baş tacına dev zam yolda

Haftaya grevle başladılar! O ilimizde hayat durdu mağdur olan halk isyan etti
Yaşam Peki ama neden? 22 yıldır her ay kan bağışı yapıyor!
Yaşam

Peki ama neden? 22 yıldır her ay kan bağışı yapıyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-31 17:12:00 -
Peki ama neden? 22 yıldır her ay kan bağışı yapıyor!

Kanında sürekli kırmızı kan hücresinin artması ve fazlalığı nedeniyle 22 yıldır düzenli olarak kan veriyor

Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan 55 yaşındaki Necat Magunaci, vücudundaki kırmızı kan hücre sayısının yüksek olması (polisitemi) nedeniyle 22 yıldır her ay düzenli kan bağışında bulunuyor.

İlçeye bağlı Dakvara mahallesinde yaşayan Necat Magunaci, halk arasında kan fazlalığı olarak bilinen polisitemi nedeniyle düzenli kan bağışında bulunmak zorunda. Kemik iliğinde kırmızı kan hücrelerinin aşırı üretilmesi sonucunda kanda kırmızı hücre sayısı artması nedeniyle A RH pozitif kan grubuna sahip olan Magunaci, Türk Kızılayı'na yaptığı kan bağışları sayesinde birçok kişinin sağlığına kavuşmasına vesile oldu. Magunaci, ilçede kan bağışı rekorunu elinde bulunduruyor.

Kırmızı kan hücre seviyesinin yüksek olması sebebiyle 2000-2022 yılları arasında, her ay düzenli kan bağışında bulunan Magunaci, bu yıl ise tekrarlayan yüksek kan seviyesi nedeniyle her ay Cuma günleri hastaneye gidip kan bağışlıyor. Bugüne kadar 84 kez kan bağışında bulunan Necat Magunaci, sağlığı elverdiği müddetçe kan vermeye devam edeceğini söyledi. Magunaci, “Kan vermeye 35 yaşında başladım. Bu zamana kadar 84 kez kan verdim. Baş ağrısı ve halsizlik şikâyeti ile doktora gittiğimde doktor bana kan seviyemin çok yüksek olduğu söyledi. Bu nedenle bende 3 ay ara ile kan vermeye başladım. Ancak son bir yıl ara vermiştim. Şikâyetlerim yine baş gösterince Haziran ayından beri her Cuma günü yine kan vermeye başladım” ifadelerini kullandı.

Bu önlemleri mutlaka uygulayın! İşte saç dökülmesine son verecek o formül
Bu önlemleri mutlaka uygulayın! İşte saç dökülmesine son verecek o formül

Sağlık

Bu önlemleri mutlaka uygulayın! İşte saç dökülmesine son verecek o formül
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dünyadan tam 4 kat büyük! Yeni bir dünya keşfedildi
Dünyadan tam 4 kat büyük! Yeni bir dünya keşfedildi

Teknoloji

Dünyadan tam 4 kat büyük! Yeni bir dünya keşfedildi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23