Peker'i bekleyen son! Yeni bir Cemal Kaşıkçı vakası mı olacak?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti (BAE) Dubai'den yayınladığı videolar ile hükümeti hedef alan suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker hakkında açıklamalarda bulunan Yeni Akit yazarı Fatih Uğurlu, Peker'in sonunun Suudi Arabistan tarafından katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı gibi olabileceğini söyledi.

Uğurlu'nun açıklamaları şöyle:

Bugünlerde Türkiye'nin en çok konuşulan konusu Sedat Peker'in hükümetle ve devletle bilek güreşi, her ne kadar İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile dese de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da ok atmaya çalışıyor. Bunun sonunda ne olur. Benim düşüncem bu işin sonunda kendisine zarar vereceği ortada. Dubai'den yayın yaptığı biliniyor. Yayınladığı videolarda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu tehdit ediyor. Benim şahsi düşüncem Peker ABD, Batılı ülkeler ve İsrail'in izni olmadan kolay kolay yayın yapamaz. Türkiye'yi şaha kaldıran Recep Tayyip Erdoğan'ı ABD ortadan kaldırmak istiyor. Biden bunu açık bir şekilde söyledi. İş Süleyman Soylu ve AK Parti'ye yönelik bir karalama değil, erken seçime gitmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şöyle ya da böyle ABD indirmek istiyor. Hükümetle kavgalı olan Peker'i de kullanıyor. Ben Peker'e Cemal Kaşıkçı olayını hatırlatmak isterim. Kendisini parça parça edip asit kuyusuna attılar. ABD ile ne tür bir ilişki içine girdi de bu şekilde sonu oldu. Onu bilmiyoruz belki de açıklanır. Belki de Kaşıkçı olayını Türkiye'ye yıkmak için bunu yaptılar. Türkiye devreye girip bu olaya müdahale etti. ABD Suudileri kullanarak köşeye sıkıştırmak istiyordu. ABD ve Batının izni olmadan Peker yayın yapamaz. Bayır Bucak Türkmenlerinin kazandığı zaferde Peker'in büyük payı var. ABD bunun bedelini de ödetecek Peker'e ancak ABD bir koyundan 3 post çıkarmak istiyor.

Merdan Yanardağ, Habertürk'te istifa edecek misiniz diyor. Adalet güçlenir istifa et diyor. Alçağa bak. ABD istiyor diye Süleyman Soylu istifa edecek öyle mi? Bazı ilkel kabileler ABD güçlü diye bayrağına secde ediyor. Bunlar ilkel ama bir de ilkel olmadan ABD'ye tapan alçaklar var bir kemik için.

Peker'in akibetinden ben şüphe ederim. ABD onun kullanma tarihi geçtiği için ortadan kaldırıp öldürebilirler. Peker'i yok edip Türkiye'nin üzerine atabilirler.