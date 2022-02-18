Peker'den Tarkan mesajı! Aylar sonraki ilk mesajında 'Geççek' dedi
Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, aylar sonra paylaştığı ilk mesajında, muhalefeti gaza getiren Tarkan'ın "Geççek" şarkısını destekledi.
Yeniakit.com.tr
"Geççek" şarkısındaki melodi ile muhalefeti gaza getiren Tarkan'a bir destek de firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'den geldi.
Dijital yasağı bulunan Sedat Peker'in oğlu, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çekilen klibi paylaşarak, "Geççek çok az kaldı." dedi.
Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kaçan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in dijital materyallere erişimi engellenmiş, sosyal medya üzerinden paylaşım yapması yasaklanmıştı.