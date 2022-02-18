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Gündem Peker'den Tarkan mesajı! Aylar sonraki ilk mesajında 'Geççek' dedi
Gündem

Peker'den Tarkan mesajı! Aylar sonraki ilk mesajında 'Geççek' dedi

Firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker, aylar sonra paylaştığı ilk mesajında, muhalefeti gaza getiren Tarkan'ın "Geççek" şarkısını destekledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 21:25:00 - 2022-02-18 21:31:00
Peker'den Tarkan mesajı! Aylar sonraki ilk mesajında 'Geççek' dedi

 Yeniakit.com.tr 

"Geççek" şarkısındaki melodi ile muhalefeti gaza getiren Tarkan'a bir destek de firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in oğlu Celal Han Peker'den geldi.

Dijital yasağı bulunan Sedat Peker'in oğlu, Tarkan'ın "Geççek" şarkısına çekilen klibi paylaşarak, "Geççek çok az kaldı." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) kaçan firari mafya elebaşısı Sedat Peker'in dijital materyallere erişimi engellenmiş, sosyal medya üzerinden paylaşım yapması yasaklanmıştı.

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Yorumlar

Engin

He he taarkannn seçimden sonra görüşürüz.
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Zavallılar

Leyleklerin ömrü laklak la GEÇÇEER.
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