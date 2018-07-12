Pekcan, TMB heyetini kabul etti

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün ve beraberindeki heyeti kabul etti. Yenigün, Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, dün Ticaret Bakanlığı görevini devralan Pekcan’ı tebrik etti.

Kabul, görüntü alınmasının ardından basına kapalı gerçekleşti.