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Pekcan, ticaret il müdürleriyle bir araya geldi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:- "Yüksek gelirli ülkeler liginde yer almamız için iç ticaretimiz hayati öneme sahiptir"- "Ticaret il müdürlüklerimizin katkılarıyla haksız fiyat artışlarına karşı Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor"

22 Şubat 2019 Cuma 15:21
Pekcan, ticaret il müdürleriyle bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yüksek gelirli ülkeler liginde yer alması için iç ticaretin önemli olduğunu belirterek, "Ticaret il müdürlüklerimizin katkılarıyla haksız fiyat artışlarına karşı Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Pekcan, 81 ilin ticaret il müdürüyle bir araya geldi.

Pekcan, bakanlıkta gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, hedeflerinin Türkiye'de ticaretin kolay ve güvenilir şekilde yapılmasını sağlamak olduğunu bildirdi.

İhracatın, dış ticaretin gelişiminin iç ticarete bağlı olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti:

"Yüksek gelirli ülkeler liginde yer almamız için iç ticaretimiz hayati öneme sahiptir. Firmalarımız iç ticarette güçlenmedikçe, rekabetçi olamadıkları sürece, uluslararası arenada rekabetçi olabilmeleri mümkün değildir. İç ticarette, üreticisinden tüketicisine kadar tüm halkımıza refah getirecek şartları oluşturarak, modern bir piyasa ekonomisinin temellerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz."

Esnaf ve sanatkarlar, tacirler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerine hizmet verdiklerini vurgulayan Pekcan, ticaret il müdürlüklerinin bakanlığın taşra teşkilatının en önemli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Ticaret il müdürlüklerinin yalnızca rutin görevleri icra eden bir teşkilat olmadığına işaret eden Pekcan, müdürlüklerin sahada aktif olarak yer almasının ve vatandaşların yanında olmasının büyük önem taşıdığını aktardı.

Son dönemde döviz kurunda ve piyasalarda yaşanan geçici dalgalanmaları fırsata çevirmeye çalışanlara karşı Bakanlık olarak etkin bir mücadele yürüttüklerini anımsatan Pekcan, "Ticaret il müdürlüklerimizin katkılarıyla haksız fiyat artışlarına karşı Türkiye genelinde denetimlerimiz kararlılıkla devam ediyor. Denetimlerimizin olumlu sonuçlarını görüyoruz. Türkiye genelinde yaptığımız denetimlerimizle fırsatçılara göz açtırmıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Pekcan, bu süreçte haksız fiyat artışları konusundaki özverili çalışmaları için ticaret il müdürlerine ve dürüst ticaret yapan esnaf ve tacirlere teşekkür etti.







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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:21
  1. Haksız fiyat artışları
  2. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
  3. ticaret il müdürlükleri

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