Pekcan, Kıbrıslı yatırımcılarla görüştü

Pekcan, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’yla da görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC’den iş insanlarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti. “Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek, geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürüyoruz” dedi.