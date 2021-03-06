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Ekonomi Pekcan, Kıbrıslı yatırımcılarla görüştü
Ekonomi

Pekcan, Kıbrıslı yatırımcılarla görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) önemli temaslarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 10:17:00 -
Pekcan, Kıbrıslı yatırımcılarla görüştü

Pekcan, Başbakan Yardımcısı Erhan Arıklı’yla da görüştü. Görüşmenin ardından Türkiye ve KKTC’den iş insanlarının katılımlarıyla Yuvarlak Masa Toplantısı düzenlendi. Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti. “Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek, geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürüyoruz” dedi.

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