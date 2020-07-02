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Ekonomi

Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz."

Yeniakit Publisher
2020-07-02 11:19:46 -
Pekcan: "(Gümrük vergileri) Aldığımız önlemlerle yerli üreticiyi, sanayiciyi korumak için kalkan oluşturduk. Bunları iş dünyasıyla revize edeceğiz."
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Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

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