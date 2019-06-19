Pekcan: "Döviz kredisi cinsinden Türk menşeli yatırım malı alımına 100, orta ve yüksek teknolojili ürün ihracına 500 milyon dolar destek vereceğiz."

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