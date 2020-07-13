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Ekonomi

Pekcan: "220 bin esnaf-sanatkarın gecikmiş 2 milyar liralık borcunda iyileştirme sağlanması, 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak"

Yeniakit Publisher
2020-07-13 11:36:07 -
Pekcan: "220 bin esnaf-sanatkarın gecikmiş 2 milyar liralık borcunda iyileştirme sağlanması, 322 milyon TL gecikme faizinin düşürülmesi mümkün olacak"
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