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Ekonomi Pekcan: "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı"
Ekonomi

Pekcan: "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 11:21:27 -
Pekcan: "2020'de ihracatçıya 1,9 milyar lira, hizmetler sektörü ihracatına 588,3 milyon lira, toplamda 2,48 milyar lira destek ödemesi yapıldı"
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