Pek çok kişi bilmiyor! Çamaşır makinesinin altındaki bu kısım bakın ne işe yarıyor

Çamaşır makinesinin sol alt köşesinde yer alan kapağının ne işe yaradığını merak ediyor musunuz? Belki de bugüne kadar hiç açmadığınız ve dikkatinizi çekmeyen bu kapak çamaşır makineniz için hayati önem taşıyor. Peki çamaşır makinesinin köşesindeki kapak ne işe yarıyor? Detaylar haberimizde...

Evlerde kullanılan elektronik aletlerden biri olan çamaşır makineleri kadınların büyük bir yükünü hafifletmeye yarıyor. Ancak çoğu kişinin sadece çamaşır makinesinin düğmelerine basıp çalıştırmayı bildiği ve diğer kısımlarında yer alan parçaların ne işe yaradığını bilmez. Hatta çamaşır makinenin alt kısmında bulunan kapak birçok kişi fark etmemiştir bile. Aslında çamaşır makinelerinde yer alan bu ufak kapağın çok önemli bir işlevi var. Boşaltma pompası adı verilen bu bölüm çamaşır makinenizde kalan ufak tefek parçaların makinenizi bozmamasını sağlıyor.

Çamaşır makinesinin köşesindeki kapak ne işe yarar?

- Kıyafetlerin ceplerinde unutulan madeni paralar, kaybolan düğmeleri ve diğer küçük şeyler çamaşır makinesinin bu bölümünde toplanıyor.

- Bu küçük şeyler zamanla filtreyi tıkayabiliyor. Çamaşır makineniz suyunu boşaltmıyorsa sebebi bu olabilir.

- Pompa filtresini kontrol etmek için köşede bulunan kapağı açıp temizleyebilirsiniz.

- Her makinenin sistemi aynı olmayacağından dolayı filtreyi temizlemeden önce kullanma kılavuzunu okumanız daha doğru olur.

- Aynı zamanda dikkat etmeniz gereken çok önemli bir detay bulunuyor. Çamaşır makinesinde bulunan kapağı temizlemeden önce kapağı açmadan kapağın altında bir kova bulundurmanız kalan suyun etrafa saçılmaması için iyi bir çözüm olacaktır.

- Böylece hem filtreyi temizlemiş hem de bu yöntemle çamaşır makinenizin ömrünü uzatmanız mümkün.

- Bu işlemi 2 ayda bir tekrarlamanız gerekiyor.