Peiris: Türkiye'den öğrenilecek çok şey var

Sri Lanka Dışişleri Bakanı Gamini Lakshman Peiris, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ikili ve heyetler arası görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Türkiye'den öğrenecek çok şey var"

Peiris, Çavuşoğlu'nu ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu, mevkidaşı ile farklı platformlarda son derece verimli toplantılar yaptıklarını ve Sri Lanka-Türkiye ilişkilerinin mevkidaşının görevi süresince son derece verimli şekilde devam ettiğini belirterek, "Tabii ki çok tarihsel ilişkilerimiz var. Türkiye'yi Avrupa ve Asya arasında bir köprü olarak görüyoruz. Sizin ülkeniz son derece büyük bir medeniyeti temsil ediyor, buradan öğrenilecek çok şey var. Şu anda yaşadığımız zorlu dünyada sizin de deneyimlerinizden öğrenebileceğimiz çok şey var" dedi.

Sri Lanka'nın Türkiye ile ilişkilerinin çok yönlü bir olduğunu vurgulayan Peiris, bu ilişkilerin kesinlikle resmi ilişkilerle sınırlı olmadığını, iki ülke parlamentosu arasında son derece sağlam ilişkilerin bulunduğunu, ticaret odaları arasındaki ilişkileri de daha derinleştirmek istediklerini söyledi.

Peiris, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yeterli olmadığını, bu anlamda eşiği yükseltmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece 350 milyon dolarla sınırlı kalmayacak ama aynı zamanda ticaret ve ekonomi komisyonu en azından 500 milyon dolarlık hedefi belirlemiş durumda. Sri Lanka'nın Türkiye'ye en temel ihracatı çay, ihracat ürünlerinin sayısını artırmak ve çeşitlendirmek istiyoruz, değerli taşlar ve baharatlarla ilgili birçok farklı ürün çeşidimiz olduğundan bahsettiniz bu anlamda gerçekleştirebileceğimiz ihracat ürünlerinin sayısı son derece farklı olacaktır."

Savunma sanayinde iki ülke arasında sağlam iş birliklerinin gerçekleştirildiğini vurgulayan Peiris, hem Türkiye hem Sri Lanka'nın terörden mağdur ülkeler olduğunu aktararak, bilgi paylaşımı konusunda başarılı çalışma gerçekleştirildiğini ve Sri Lanka Savunma Bakanı'nın yakın geçmişte Türkiye'ye bu çerçevede bir ziyarette bulunduğunu hatırlattı.

Peiris, "Uluslararası platformlarda Sri Lanka, Türkiye'den son derece önemli destekler alıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda ve yine insan hakları kurulunda son derece önemli destekler alıyor. Türkiye'nin bu çerçevede her zaman desteğini görüyor ve bunu son derece takdir ediyoruz, müteşekkiriz. Türkiye ve Sri Lanka uluslararası örgütlerde adaylıklar konusunda birbirini destekleyen ülkeler, bu gelecekte de devam edeceğimiz bir uygulama." şeklinde konuştu.