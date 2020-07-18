Pegasus’tan dış hat uçuş atağı

Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada gelecek ay kademeli olarak birçok ülkeye daha seferler gerçekleştirileceğine işaret edildi. Buna göre; 1 Ağustos’ta Gürcistan’da Tiflis’e, İran’da Tahran’a, Irak’ta Bağdat ve Erbil’e, Katar’da Doha’ya, Kırgızistan’da Bişkek’e, Mısır’da Hurgada ile Şarm El Şeyh’e, Rusya’da Moskova, Krasnodar, Grozni ve Mineralny Vody’e ve Kuveyt’e uçuşlar başlayacak.

2 Ağustos’ta İsviçre’de Cenevre’ye, Almanya’da Hannover’e ve 10 Ağustos’ta Fas’ın Kazablanka kentine seferlere start verilecek. 15 Ağustos’ta ise kuvvetle muhtemel Çekya-Prag, Fransa-Marsilya, İtalya- Roma, İspanya-Barselona ve Madrid, Macaristan- Budapeşte, Romanya-Bükreş, Suudi Arabistan-Cidde ve Riyad hatları açılacak.