Pegasus’tan dış hat uçuş atağı
Hava yolu şirketi Pegasus, ağustosta Rusya da dahil 17 ülkeye daha uçacak.
Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada gelecek ay kademeli olarak birçok ülkeye daha seferler gerçekleştirileceğine işaret edildi. Buna göre; 1 Ağustos’ta Gürcistan’da Tiflis’e, İran’da Tahran’a, Irak’ta Bağdat ve Erbil’e, Katar’da Doha’ya, Kırgızistan’da Bişkek’e, Mısır’da Hurgada ile Şarm El Şeyh’e, Rusya’da Moskova, Krasnodar, Grozni ve Mineralny Vody’e ve Kuveyt’e uçuşlar başlayacak.
2 Ağustos’ta İsviçre’de Cenevre’ye, Almanya’da Hannover’e ve 10 Ağustos’ta Fas’ın Kazablanka kentine seferlere start verilecek. 15 Ağustos’ta ise kuvvetle muhtemel Çekya-Prag, Fransa-Marsilya, İtalya- Roma, İspanya-Barselona ve Madrid, Macaristan- Budapeşte, Romanya-Bükreş, Suudi Arabistan-Cidde ve Riyad hatları açılacak.