Pegasus'tan dev adım! 4 yıl önceki olay üzerine: Pegasus yeni hat açılışı için her geçen gün sayıyor!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Pegasus uçağının pistten çıkarak kırıma uğradığı kazanın üzerinden 4 yıla yakın bir zaman geçti. Bu süreç sonunda bir kaç kez bilirkişi raporu da yayınlanmıştı. En yeni rapor dava dosyasına geçtiğimiz günlerde sunuldu. Pegasus uzun aradan sonra tekrar dev bir adımla sektöre girdi!

Pegasus Hava Yolları, seyahatseverlere daha fazla ulaşım seçeneği sunmak amacıyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı (SAW) ile Almanya'nın Dortmund Havalimanı (DTM) arasında yeni bir uçuş rotası başlatıyor. 19 Aralık itibariyle başlayacak olan bu yeni hizmet, haftada üç kez gerçekleştirilecek ve İstanbul ile Dortmund arasındaki hava ulaşımını daha sık ve kolay hale getirecek.

Dortmund Havalimanı CEO'su Ludger van Bebber, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yolcular, İstanbul'u keşfetmenin yanı sıra, Pegasus'un Sabiha Gökçen üzerinden sağladığı geniş rota ağı sayesinde birbirinden çeşitli heyecan verici destinasyonlara kolayca ulaşabilecekler" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, sadece İstanbul ve Dortmund arasında değil, aynı zamanda Pegasus'un genel rota ağı içindeki diğer destinasyonlara da vurgu yaparak, yolculara geniş bir seyahat seçeneği sunulacağını belirtiyor.

Pegasus'un yeni rotası, Türkiye ile Almanya arasında seyahat edenler için daha fazla esneklik ve konfor sunmayı amaçlıyor. İki ülke arasındaki sık seyahat edenler ve iş seyahatleri yapanlar için bu hizmet, ekonomik ve düzenli bir ulaşım alternatifi sunarak seyahat deneyimini iyileştirmeyi hedefliyor. Bu yeni uçuş hattının, turistik ve iş amaçlı seyahat edenler için İstanbul ile Dortmund arasındaki bağlantıyı güçlendirerek kültürel ve ekonomik etkileşimi artıması bekleniyor.