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Pegasus'tan Ankara-Bakü hattı

Pegasus'un Ankara-Bakü uçuşları, mart ayında pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 4 sefer olarak başlayacak

17 Ocak 2019 Perşembe 09:45
Pegasus'tan Ankara-Bakü hattı

İSTANBUL (AA) - Pegasus, başkent Ankara ile Azerbaycan'ın başkenti Bakü'yü birbirine bağlıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus'un Ankara-Bakü uçuşları, mart ayında pazartesi, salı, perşembe ve cumartesi günleri 4 sefer olarak başlayacak. Uçuşlar, 15 Mart itibarıyla ise haftanın her günü Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na saat 23.30'da, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na da saat 03.40'ta düzenlenecek.

Yeni hattın biletleri, 89,99 dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.

Bakü, ülkenin Hazar Denizi'ne olan kıyısında bulunuyor. Kafkas bölgesinin en büyük kenti olma özelliğini taşıyan Bakü, bölge içerisinde önemli bir kültür ve ticaret merkezi olarak görülüyor.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 09:45
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