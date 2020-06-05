Pegasus yurtiçi uçuş noktalarını 27’ye çıkardı

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, bugün itibarıyla yurtiçi uçuşlarının 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 30 Mart’ta tüm yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğunun duyurulduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi: “Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran’da başlamış olup 4 Haziran itibarıyla yurtiçi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dış hat uçuşlarıyla ilgili olarak kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılması beklenmekte, olup hazırlıklarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir.”