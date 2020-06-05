  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Pegasus yurtiçi uçuş noktalarını 27’ye çıkardı

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, bugün itibarıyla yurtiçi uçuşlarının 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 11:24:00 -
Pegasus yurtiçi uçuş noktalarını 27’ye çıkardı

Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ, bugün itibarıyla yurtiçi uçuşlarının 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletildiğini bildirdi. Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, 30 Mart’ta tüm yurtiçi ve yurtdışı uçuşlarının zorunlu resmi otorite kararları doğrultusunda durdurulduğunun duyurulduğu anımsatılarak, şunlar kaydedildi: “Kontrollü sosyal hayata geçiş süreci kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen destinasyonlar arasında sınırlı sayıda iç hat seferlerimiz 1 Haziran’da başlamış olup 4 Haziran itibarıyla yurtiçi uçuşlarımız 27 destinasyonu kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Dış hat uçuşlarıyla ilgili olarak kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kademeli olarak kaldırılması beklenmekte, olup hazırlıklarımız bu doğrultuda sürdürülmektedir.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı