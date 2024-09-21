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Gündem Pegasus resmen duyurdu! Seferler iptal edildi
Gündem

Pegasus resmen duyurdu! Seferler iptal edildi

Yeniakit Publisher
2024-09-21 01:00:00 -
Pegasus resmen duyurdu! Seferler iptal edildi

Pegasus Havayolları, İsrail'in Lübnan’a yönelik hava saldırılarının arttırmasının ardından yarınki Beyrut seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının arttırması nedeniyle uçuş güvenliğinde aksaklıklar yaşanmasına neden oldu. Saldırılar nedeniyle bazı uçaklar Beyrut Havalimanı’na iniş yapamayarak çevre havalimanlarına yönlendirdi.

Uçuş güvenliğinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle Pegasus Havayolları’nın yarın bu ülkeye yapacağı seferleri iptal ettiğini açıkladı.

Havayolu şirketi uzun zamandır bu ülkeye sadece gündüz uçuşları gerçekleştiriyordu.

 

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