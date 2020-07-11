Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane’den ‘yeni normal’ açıklamaları

Corona virüsüyle (Covid-19) mücadele sürecini iyi bir şekilde yöneten, yeni normale de adapte olmak için elinden geleni yapan hava yolu firmalarından Pegasus’un Genel Müdürü Mehmet Nane, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Nane’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Öngörüleri geri çekiyoruz

l 2020 başında paylaştığımız öngörüleri geri çekiyoruz.

l Şu an için öngörüleri yenileyecek, yayınlayacak durumda değiliz. Çünkü sağlıklı bilgi altyapısı oluşmadı.

l Hatırlanacağı üzere 28 Mart itibariyle tüm uçuşlar durdurulmuştu. 1 Haziran itibariyle uçuşlarımız tekrar başladı. Ancak Avrupa’nın pek çok ülkesine uçuş yapamıyoruz. Sınırlamalar devam ediyor. Bu nedenle önümüzü tam göremiyoruz, sene başında ortaya koyduğumuz hedefleri tutturamıyoruz.

l Hiç kuşkusuz, Covid-19’un hem şirketler hem sektörler açısından farklı ülkelerde farklı etkileri olacaktır. Ama biz, ülke ve sektör olarak gelecek yıl 2019 normallerine döneceğimize inanıyoruz.

Alternatif senaryolarımız var

l Tedbirliyiz. A, B ve C senaryolarımız var.

l Covid-19’a karşı mücadele verilen 2.5 ayda satış olmadığı için şirkete nakit akımı yoktu ama giderlerimiz vardı. Ödeme dengesini iyi yönetmemiz, nakit temin etmemiz gerekiyordu. Başarılı olduk da. 7 tane uçak aldık.

l Sektör olarak zorlu dönemi iyi yönettik. Nakit çıktısını azaltıcı, nakit girdisini artırıcı önlemler aldık. Nitekim nisan ayında kamuoyuna sunulan İstikrar Kalkanı Projesi bu amaca yönelikti.

l İhtiyatı elden bırakmayacağız, enseyi karartmayacağız. Nakit çıktımızı kontrollü şekilde yönetmeye çalışacağız.

Önlemler alındı

l Pegasus olarak mali önlemlerimizi aldık. Özkaynak bakımından kârın yüzde 100’ünün şirkette kalmasına imkân tanıdık.

l 20 Nisan’da genel kurulumuzu yaptık. Alınan kararla hissedarlarımız bir önceki yılın kârının yüzde 100’ünün dağıtılmadan şirkette kalmasını, özkaynakların güçlenmesi açısından net varlıklara eklenmesini talep ettiler. Bu sayede özkaynaklarımızı 200 milyon dolar kadar takviyeledik, nakit çıktısını engelledik.

l Havacılık sektörü önemli olup bacasız sanayi turizme büyük katkı sunuyor. Malum yabancı turistlerin önemli bölümünü ülkemiz uçakları getiriyor. Bu da katma değerin ülkemizde kalmasını mümkün kılıyor.

l Havacılık stratejik bir sektördür, turizmi tetiklemektedir.

Yolcular dikkatli

l Covid-19 tehdidine karşı hem müşterilerimiz hem çalışanlarımız dikkatliler, temkinliler. Yolcularımız maskelerini takıyorlar. Görevli arkadaşlarımız da gerek terminalde gerekse uçaklarda maskeler ve eldivenlerle hizmet veriyorlar.

l Uçuşlarımızda sosyal mesafe kurallarına harfiyen uyulduğunu görüyoruz. Müşterilerimizin kurallara uygun bir şekilde koltuklarına oturtulduklarını müşahede ediyoruz.

l Bagaj konusunda çok hassasız. Malum, kabin bagajı 4 kilogramla sınırlandırıldı. Bu sınırlamaya uyuyoruz.

l Uçaklara taşınabilir laptop ve sırt çantalarını alıyoruz.

“Uçuş” Ağustos’ta netleşecek Gelecek için ümitli olan Pegasus Genel Müdür Nane, “Uçuş programları ağustosta daha da netleşecek. Ondan sonra öngörülerimizi yeniden gözden geçirip geçirmemeyi kararlaştıracağız” diye konuştu. Nane, şunları söyledi: “Anımsanacaktır, “Mayıs ayında normalleşme aşamasına geçilecek. Yaz tatiline girilecek, kademeli olarak dış uçuşlar başlayacak” tahmininde bulunmuştum. Bu tahminim tuttu. 26 Mayıs itibariyle Ramazan Bayramı bitti. 27 Mayıs’ta yeni bir dönem başladı. Hayat da 1 Haziran’da normale döndü. 5 Haziran’da da tüm meydanlara uçuş başladı. Haziran ortasından itibaren ise gerekli ülkelerden izinler alınarak kargo uçuşlarına start verildi.”