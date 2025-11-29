  • İSTANBUL
Gündem

Pegasus, Airbus uyarısı sonrası A320’lerde acil güvenlik önlemlerini başlattı

Pegasus, Airbus’tan gelen uyarı sonrası A320 uçaklarında gerekli güvenlik işlemlerini başlattı. Şirket, sürecin EASA ve Airbus ile koordineli şekilde yürütüldüğünü ve yolcuların en az şekilde etkilenmesi için çalışıldığını duyurdu.

Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Airbus, dünyada faaliyet gösteren tüm A320 ailesi uçakları ilgilendiren Operatör Uyarı Bildirimi yayınlamıştır. Pegasus Hava Yolları olarak bu kapsamdaki uçaklarımıza ilgili bildirimdeki talimatlara uygun işlemler yapılmaktadır. En emniyetli operasyonu sağlamak amacıyla EASA ve Airbus ile koordineli şekilde süreci hızla yürütmekteyiz. Bu süreçte operasyonumuzun ve misafirlerimizin en az şekilde etkilenmesi için çalışmaktayız. Uçuş iptal ve gecikmeleri için bilgilendirmeleri takip etmenizi rica ederiz."

