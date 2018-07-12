Pegasus 6 ayda 14.4 milyon yolcu taşıdı

Pegasus’un Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, geçen yılın 6 ayında 12.63 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2018’in aynı döneminde yüzde 13.9 yükselişle 14.39 milyon ulaştı.

Aynı dönemde Pegasus’un yolcu sayısı iç hatlarda yüzde 14.2 artışla 8.93 milyon, dış hatlarda yüzde 11.9 artışla 5.25 milyon olarak gerçekleşti. Şirketin yolcu doluluk oranı da 6 aylık dönemde 2.9 puanlık artışla yüzde 85,4 oldu. Pegasus, haziran ayında ise toplam yolcu sayısını geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 artırarak 2.56 milyona çıkardı.