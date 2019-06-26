Pegasus 150 pilot istihdam edecek
Pegasus Havayolları olarak Türk havacılık sektörünün dünyada parlayan bir yıldız haline gelmesi için çok çalışacaklarını söyleyen şirketin Genel Müdürü Mehmet Nane, “Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız” açıklamasında bulundu.26 Haziran 2019 Çarşamba 11:33
Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet Nane, bu yılın ocak ayında Pegasus Pilot Yetiştirme Programı’nı başlattıklarını belirterek, “Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız” dedi.
İstanbul Havalimanı’nın çok kısa sürede 90 milyon yolcu kapasitesine ulaşması ve İstanbul’un yakın zamanda dev bir havayolu taşımacılığı şehrine dönüşmesinin beklendiğini ifade eden Nane, Pegasus Havayolları olarak Türk havacılık sektörünün dünyada parlayan bir yıldız haline gelmesi için çok çalışacaklarını söyledi.
“Yıl sonu itibarıyla seçtiğimiz 150 yeni pilot adayına 2 yıllık eğitim vermeye başlayacağız” bilgisini veren Nane, sözlerini şöyle tamamladı: “İlk gruplarımız eğitimlerine başladılar. Tüm eğitim süreçleri ardından başarılı olan adaylarımız, 2020 yılında Pegasus filosunda “ikinci kaptan” olarak sağ koltukta yerlerini alacaklar.“
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