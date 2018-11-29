THY- Noukşot
0553 313 94 23

Pegasus 10 fikri yarınlara uçuracak

Pegasus Hava Yolları’nın, Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında toplanan Değerlendirme Kurulu, 10 toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikri seçti.

29 Kasım 2018 Perşembe 09:20
Pegasus 10 fikri yarınlara uçuracak

Pegasus Hava Yolları’nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında toplanan Değerlendirme Kurulu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 270 başvuru arasından desteklenecek 10 toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikri seçti. 2019 yılının Şubat ayına kadar hayata geçirilecek 10 proje kapsamında; 45 genç bir şehirden başka bir şehre seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Güzel ülkemizin dört bir yanından başvuru aldık. Gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefiyle değerli iş ortaklarımızla yürüttüğümüz bu proje kapsamında çok faydalı fikirler hayata geçirilecek. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz” dedi. İkinci başvuru dönemi, 2019 yılının ocak ayında başlayacak.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 09:20
  1. Pegasus Hava Yolları
  2. Sivil Toplum için Destek Vakfı
  3. Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG)
  4. Yarınlara Uçuyoruz Projesi
  5. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    1. Filipinler'de uyuşturucuyla mücadele
    2. İstanbul Havalimanı’na Avrupa..
    3. Yüzde 10 barajına kontenjan jesti!
    4. Spor Toto 1. Lig'de 14. haftanın..
    5. Ulusoy konkordato ilan etti
    6. Dolar/TL, son 16 haftanın en düşük..
    7. O çocuğa nefret suçu soruşturması açıldı
    8. Dragos hain planlarına yenilerini..
    9. Kuyumcular da faizden şikayetçi
    10. Bolu Dağı'nda yoğun sis
    11. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı başlıyor
    12. Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist..
    13. Perakende sektörü 905 milyara ulaştı
    14. Van merkezli terör operasyonu
    15. Trump-Putin görüşmesinin saati belli..
    16. 2B arazileri başvurusu için yarın son..
    17. Erken rezervasyon kotalarını düşürmek..
    18. Amerikalı okul müdürü öğrencilerin..
    19. İstihbarat Soros'un bütün..
    20. VİOP'ta endeks kontratı güne..
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    BAE ve S. Arabistan'ın Türkiye planı deşifre oldu
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Bir dönem sona eriyor! Ünlü seyahat firması, konkordato ilan etti
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Tek başına Mısır'ı sallıyor!
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    Türkiye'ye karşı küstah savaş senaryosu! Harita bile çizdiler
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti
    İYİ Parti kurucu üyesi Türkşen istifa etti

    Günün Karikatürü

    29 Kasım 2018
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    Bakanlık çalışanları FETÖ'den gözaltında!
    'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü ortaya çıktı! Hocayı işgüzar polisler çıldırtmış!
    'Ehliyetsiz öğretmen' olayının içyüzü ortaya çıktı! Hocayı işgüzar polisler çıldırtmış!