Pegasus 10 fikri yarınlara uçuracak

Pegasus Hava Yolları’nın, Sivil Toplum için Destek Vakfı koordinasyonunda ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) yürütücülüğünde başlatılan Yarınlara Uçuyoruz Projesi kapsamında toplanan Değerlendirme Kurulu, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 270 başvuru arasından desteklenecek 10 toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikri seçti. 2019 yılının Şubat ayına kadar hayata geçirilecek 10 proje kapsamında; 45 genç bir şehirden başka bir şehre seyahat ederek toplumsal fayda ve dayanışma temelli fikirlerini gerçekleştirecek. Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Güzel ülkemizin dört bir yanından başvuru aldık. Gençlerin kişisel gelişimlerine ve enerjilerini toplumsal faydaya dönüştürmelerine katkıda bulunmak hedefiyle değerli iş ortaklarımızla yürüttüğümüz bu proje kapsamında çok faydalı fikirler hayata geçirilecek. Gençlerimize inanıyor ve güveniyoruz” dedi. İkinci başvuru dönemi, 2019 yılının ocak ayında başlayacak.