Pedro De Noronha kimdir? Pedro De Noronha nereli ne iş yapıyor?

Pedro De Noronha, son günlerde Tülin Şahin'in sözleri sonrasında araştırılan isim olmaya başladı. Tülin Şahin ile Pedro De Noronha’nın evliliklerinden 2019 yılında Siena Leyla adında bir kız çocukları dünyaya geldi. Tülin Şahin ve Pedro De Noronha bu birlikteliği daha fazla sürdüremedi ve boşanmak için mahkemenin yolunu tuttu. Tülin Şahin ile kızının babası Pedro de Noronha’un kızı karşılığında kendisinden fidye istediğini iddia etti. Peki Pedro De Noronha kimdir nereli ve ne iş yapıyor?

Pedro De Noronha kimdir?

Pedro De Noronha 1977 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Católica Portuguesa Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun oldu. Merrill Lynch isimli firmada 2000-2003 yılları arasında görev alan Pedro De Noronha, daha sonra uluslararası finans kuruluşu JP Morgan'da 4 yıl boyunca Başkan Vekili olarak Avrupa Özel Durumlar Portföyünü yönetti. 2007 yılından bu yana ise Noster Capital isimli şirketin sahibi olarak faaliyetini sürdürüyor.