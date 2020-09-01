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Medya Pedofili propagandası yapan Netflix'e şok! Çocuk istismarında geri adım atmadı
Medya

Pedofili propagandası yapan Netflix'e şok! Çocuk istismarında geri adım atmadı

Sapkınlığın yuvası Netflix'in skandal filmi Minnoşlar (Cuties) hakkında Türkiye Cumhuriyeti Devleti harekete geçti. Çocuk istismarı yapılan ahlaksız film hakkındaki rapor tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 16:49:00 - 2020-09-01 16:49:44
Pedofili propagandası yapan Netflix'e şok! Çocuk istismarında geri adım atmadı

Netflix'in filme dair sapkınlığa ve çocuk istismarıyla ilgili politika değişikliğine gitmemesi halinde para cezası alabileceği bildirildi. Çocuk istismarına çanak tutulduğu filmin yayına girmesi durumunda ise Netflix'in "geçici yayın lisansının iptali" gerçekleşeceği belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın başvurusundan sonra yayımlanması planlanan Minnoşlar filmi ile ilgili bir ‘politika değişikliğine’ gitmeyen platforma, RTÜK tarafından ‘katalogdan çıkarma’ ve ‘idari para cezası’ uygulanması için bir rapor sunuldu. 

Kritik gün

Netflix'in sapkın filmde ısrar etmesi durumunda Üst Kurul’dan yaptırım kararının gelmesi bekleniyor. Netflix’in yaptırım kararına rağmen filmi yayınlaması durumunda ise 'geçici yayın lisansının iptal edilmesi' söz konusu olabilecek.

Filmde Müslüman kız çocuğunu kullanıyorlar

Filmde Amy adlı göçmen bir Müslüman kız çocuğunun 'twerk' adlı cinsellik içeren dansı üzerinden çocuk istismarı yer alıyor.

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