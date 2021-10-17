Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programları, bünyesinde Eğitim/Eğitim Bilimleri Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Bölümü bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen Üniversitelerde açılmakta. YÖK’den Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersi almak isteyen adayları ilgilendiren önemli bir karar geldi. Peki Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi online mi olacak? Formasyon sertifikası nasıl alınır? Formasyon sertifika başvuru nasıl yapılır şartları neler? Öğretmenlik meslek bilgisi tezsiz yüksek lisans (ÖMB-TZYL) belgesi nedir nasıl alınır? İşte detaylar.
Üniversitelerin kurumsal kapasitesine bağlı olarak ilgili lisans programlarından mezun olan ve senatoca belirlenecek şartları taşıyan adaylar, eğitim/eğitim bilimleri fakültesi ve eğitim bilimleri bölümü olan ve program açma izni verilen üniversitelerde pedagojik formasyon eğitimi sertifika programına başvurabilirler.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze mi?
Marmara Üniversitesi Rektörlüğünün 2021-2022 eğitim öğretim yılında uygulanmak üzere sunduğu teklif, Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelendi. Buna göre, salgın koşullarıyla sınırlı olmak kaydıyla üniversite senatolarının uygun görmesi halinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı derslerinin en fazla yüzde 40'ının mevcut mevzuat çerçevesinde uzaktan öğretim yoluyla verilmesi uygun görüldü. Özel öğretim yöntemleri ve öğretmenlik uygulaması gibi uygulamalı dersler bu kapsamın dışında bırakıldı.