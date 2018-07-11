Peçeteye emdirilmiş 223 uyuşturucu tablet yakalandı!

Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen operasyonda, simetrik olarak hazırlanmış 223 uyuşturucu emdirilmiş tek kullanımlık tablet şeklinde peçete ve peçete parçalarının kesmek için kullanılan makas ile maket bıçağı ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.A. ve İ.B., emniyetteki ifadelerinin ardından, 'uyuşturucu ticareti' suçundan çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.