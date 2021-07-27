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Spor PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle nerenin takımı? PEC Zwolle oyuncuları
Spor

PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle nerenin takımı? PEC Zwolle oyuncuları

PEC Zwolle nere takımı? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile hazırlık maçını yaptı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe hazırlık maçında gülen taraf sarı lacivertli takım olmuştu. Fenerbahçe yeni sezona hazırlık maçlarına 28 Temmuz Çarşamba günü PEC Zwolle maçı ile devam edecek. Peki PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle ne zaman kuruldu? PEC Zwolle oyuncuları kimler?

Yeniakit Publisher
2021-07-27 15:00:00 - 2021-07-27 15:01:20
PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle nerenin takımı? PEC Zwolle oyuncuları

PEC Zwolle oyuncuları kimler? PEC Zwolle oyuncu kadrosu... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapacağı hazırlık maçı seyircili oynanacak. 

Fenerbahçe-PEC Zwolle maçı ne zaman saat kaçta?

Fenerbahçe, PEC Zwolle hazırlık maçının ne zaman saat kaçta oynanacağı FB taraftarı tarafından sorgulanır oldu.  Fenerbahçe-PEC Zwolle hazırlık maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00’da TRT Spor’da canlı yayınlanacak. Fenerbahçe daha önce yaptığı hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti. 

PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle nerenin takımı?

PEC Zwolle, Hollanda'nın en üst düzey futbol ligi olan Eredivisie'de yer alan bir futbol kulübü. Takma ad Blauwvingers (Mavi parmaklar)

PEC Zwolle ne zaman kuruldu?

Kuruluş12 Haziran 1910 (111 yıl önce) (PEC), 1 Temmuz 1990 (31 yıl önce) (FC Zwolle)

PEC Zwolle oyuncuları kimler?

Mickey van der Hart

Bram van Polen (kaptan)

Ted van de Pavert

Dirk Marcellis

Calvin Verdonk (Feyenoord'tan kiralık)

Mustafa Saymak

Youness Mokhtar

Wouter Marinus

Anass Achahbar

Stef Nijland

Queensy Menig (Ajax'tan kiralık)

Philippe Sandler

Erik Israelsson

Ouasim Bouy (Juventus'tan kiralık)

Kevin BegoisJosef Kvída

Gustavo Hebling (Paris Saint-Germain'den kiralık)

Rick Dekker

Kingsley Ehizibue

Django Warmerdam (Ajax'tan kiralık)

Bart Schenkeveld

Danny Holla

Ryan Thomas

Thanasis Karagounis

Hervin Ongenda

Mike Hauptmeijer

Nicolai Brock-Madsen (Birmingham City'den kiralık)

Tarik Evre

Hachim Mastour (AC Milan'dan kiralık)

PEC Zwolle başarıları

KNVB beker:

Şampiyon (1): 2013-14

İkinci (2): 1928, 1977

Johan Cruijff Schaal

Şampiyon (1): 2014

Eerste Divisie:

Şampiyon (3): 1978, 2002, 2012

Pec zwolle

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