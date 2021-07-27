PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle nerenin takımı? PEC Zwolle oyuncuları
PEC Zwolle nere takımı? Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, 26 Temmuz Pazartesi günü Gençlerbirliği ile hazırlık maçını yaptı. Gençlerbirliği-Fenerbahçe hazırlık maçında gülen taraf sarı lacivertli takım olmuştu. Fenerbahçe yeni sezona hazırlık maçlarına 28 Temmuz Çarşamba günü PEC Zwolle maçı ile devam edecek. Peki PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle ne zaman kuruldu? PEC Zwolle oyuncuları kimler?
PEC Zwolle oyuncuları kimler? PEC Zwolle oyuncu kadrosu... Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, PEC Zwolle ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda yapacağı hazırlık maçı seyircili oynanacak.
Fenerbahçe-PEC Zwolle maçı ne zaman saat kaçta?
Fenerbahçe, PEC Zwolle hazırlık maçının ne zaman saat kaçta oynanacağı FB taraftarı tarafından sorgulanır oldu. Fenerbahçe-PEC Zwolle hazırlık maçı 28 Temmuz Çarşamba günü saat 19:00’da TRT Spor’da canlı yayınlanacak. Fenerbahçe daha önce yaptığı hazırlık maçında Romanya 2. Lig ekibi Csikszereda'yı 2-0, Kasımpaşa'yı ise 4-1 mağlup etmişti.
PEC Zwolle hangi ülke takımı? PEC Zwolle nerenin takımı?
PEC Zwolle, Hollanda'nın en üst düzey futbol ligi olan Eredivisie'de yer alan bir futbol kulübü. Takma ad Blauwvingers (Mavi parmaklar)
PEC Zwolle ne zaman kuruldu?
Kuruluş12 Haziran 1910 (111 yıl önce) (PEC), 1 Temmuz 1990 (31 yıl önce) (FC Zwolle)
PEC Zwolle oyuncuları kimler?
Mickey van der Hart
Bram van Polen (kaptan)
Ted van de Pavert
Dirk Marcellis
Calvin Verdonk (Feyenoord'tan kiralık)
Mustafa Saymak
Youness Mokhtar
Wouter Marinus
Anass Achahbar
Stef Nijland
Queensy Menig (Ajax'tan kiralık)
Philippe Sandler
Erik Israelsson
Ouasim Bouy (Juventus'tan kiralık)
Kevin BegoisJosef Kvída
Gustavo Hebling (Paris Saint-Germain'den kiralık)
Rick Dekker
Kingsley Ehizibue
Django Warmerdam (Ajax'tan kiralık)
Bart Schenkeveld
Danny Holla
Ryan Thomas
Thanasis Karagounis
Hervin Ongenda
Mike Hauptmeijer
Nicolai Brock-Madsen (Birmingham City'den kiralık)
Tarik Evre
Hachim Mastour (AC Milan'dan kiralık)
PEC Zwolle başarıları
KNVB beker:
Şampiyon (1): 2013-14
İkinci (2): 1928, 1977
Johan Cruijff Schaal
Şampiyon (1): 2014
Eerste Divisie:
Şampiyon (3): 1978, 2002, 2012