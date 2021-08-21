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Sağlık PCR kaç gün arayla yapılacak?
Sağlık

PCR kaç gün arayla yapılacak?

Öğretmenler kaç gün arayla PCR testi yaptıracak? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde aşı uygulaması 14 Ocak’ta başladı. Son olarak 16 Ağustos’ta yaş sınırı tüm 15 yaş üstü ve kronik hastalıkları bulunan 12 yaş üstüne indirildi. Sırası gelmesine rağmen aşı olmayı tercih etmeyen okul çalışanları ve öğretmenlere yönelik PCR zorunluluğu getirildi. Peki, PCR testi kaç günde bir yapılır? PCR testi kaç gün aralıkla yapılacak?

Yeniakit Publisher
2021-08-21 12:20:00 -
PCR kaç gün arayla yapılacak?

Koronavirüs salgınıyla mücadelede bir buçuk yıl geride kaldı. Ülkemizde 88 milyon dozu aşkın aşı yapıldı. Aşılarla birlikte sıkı tedbirlerden ziyade salgınla birlikte yaşamaya alışmanın gündemde olduğu biliniyor. Aşılılara değil aşı olmayanlara yönelik ilk zorunluluk PCR testi olarak geldi. Aşı olmayan öğretmenler, okul çalışanları ile şehirlerarası seyahate çıkacak olanlar ve konser, sinema, tiyatroya gidecek olanlara PCR zorunluluğu getirdi. Peki, PCR testi kaç gün arayla yapılacak?

PCR kaç gün arayla yapılacak?

19 Ağustos'ta gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “6 Eylül'de yüz yüze eğitimin başlamasıyla henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada en az 2 defa PCR testi yaptırmasını isteyeceğiz” açıklaması yapmıştı.

Öğretmenler ile okul çalışanları haftada iki gün devlet hastanelerinde PCR testi yaptırabilecek. Haftanın hangi günleri testlerin yenileneceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı ancak PCR örneklerinin 3’er günde bir verilmesi bekleniyor.

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