Pazının faydalarını biliyor muydunuz?
Ispanağa olan benzerliğiyle dikkat çeken pazı, kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır.21 Nisan 2018 Cumartesi 02:04
Hem yemek olarak hem de çiğ bir şekilde tüketilen pazının faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte o faydaları..
1- Kilo almak isteyenlerin imdadına yetişerek, iştah açar.
2- Tansiyonu dengede tutar.
3- Stres ve depresyona karşı etkildir.
4- Felç rahatsızlığının görülme ihtimalini azaltır.
5- Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir.
6- Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiler.
7- Vücuttaki demir eksikliğini önler.
yasemin.com'un haberine göre...
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