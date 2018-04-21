Pazının faydalarını biliyor muydunuz?

Hem yemek olarak hem de çiğ bir şekilde tüketilen pazının faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte o faydaları..

1- Kilo almak isteyenlerin imdadına yetişerek, iştah açar.

2- Tansiyonu dengede tutar.

3- Stres ve depresyona karşı etkildir.

4- Felç rahatsızlığının görülme ihtimalini azaltır.

5- Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir.

6- Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiler.

7- Vücuttaki demir eksikliğini önler.

yasemin.com'un haberine göre...