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Pazının faydalarını biliyor muydunuz?

Ispanağa olan benzerliğiyle dikkat çeken pazı, kış aylarında tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır.

21 Nisan 2018 Cumartesi 02:04
Pazının faydalarını biliyor muydunuz?

Hem yemek olarak hem de çiğ bir şekilde tüketilen pazının faydaları ise saymakla bitmiyor. İşte o faydaları..

1- Kilo almak isteyenlerin imdadına yetişerek, iştah açar.

2- Tansiyonu dengede tutar.

3- Stres ve depresyona karşı etkildir.

4- Felç rahatsızlığının görülme ihtimalini azaltır.

5- Alzheimer'a karşı oldukça etkilidir.

6- Çocukların beyin gelişimini olumlu etkiler.

7- Vücuttaki demir eksikliğini önler.

 

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 02:04
  1. pazı
  2. şifa
  3. pazının faydaları

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