Pazı sarması tarifi

MALZEMELER:

1 bağ pazı

1.5 su bardağı pirinç

1 adet büyükçe bir soğan

1 adet büyükçe bir domates

1 bağ maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

2 adet kesme şeker

Tuz

Kuru nane

İÇİNİN HAZIRLANIŞI:

Pirinç derince bir kaba koyulur. Küp doğranmış soğan ve domates atılıp karıştırılır. Kıyılmış maydanoz ve sarımsak atılıp tekrar karıştırılır. Kalan malzemeler de eklenip harç hazırlanır.

YAPILIŞI:

Alınan ya da toplanılan pazı yaprakları özenle yıkanmalıdır. Yıkama işleminden sonra saplarını kesmelisiniz. Bu sapları bir yemekte ve salatalarınızda kullanabilirsiniz.

Geniş bir kaba koyup üzerine sıcak tuzlu su dökün. Bir müddet bekletin, iyice yumuşasın. Yırtılmayacak ve rengini koruyacak şekilde haşlayın.

NOT: Buzlu suya atmanızda yarar vardır. Pazı yapraklarınızı şoklayın ki yaparken yırtılmasın.

Daha sonra yaprakları tek tek açıp kalın damarlarına bıçağın tersiyle yumuşasın diye vurun. Bu şekilde ezme işlemini yaparsanız damarlı kısmı çıkarmanıza gerek yoktur. Daha sonra iç harcı içine koyup suyunu ekleyip yaklaşık yarım saat kadar pişirin.

NOT: İç harcı tam ortaya koymayın. Sap kısmına yakın yere koyun. Sağdan ve soldan eşit şekillerde pay bırakın. Sarımı daha kolay olur.

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