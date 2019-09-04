Pazaryeri’nin ürünlerini makamında sergileyip tanıtıyor

Pazaryeri’nde yetişen ürünleri makamında sergileyerek tanıtımını yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, tarım, turizm, sanayi alanında devam eden çalışmalar ile Pazaryeri’nin önümüzdeki yıllarda göç veren değil, göç alan bir ilçe olacağını belirtti.

Başkanı Tekin, makamına Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçesinde yetişen şerbetçiotu, Pazaryeri Boncuk Fasulyesi ve ilçede son zamanlarda yetiştirilmeye başlanan Pazaryeri çileğinden oluşan ürünler ile Kınık köyünde yapılan çömleklerden oluşan figürlerini sergileyerek tanıtımını yapıyor. Sergilenen figürler arasına Pazaryeri bozası ve helvasının da yapım aşamasında olduğunu aktaran Başkan Tekin, Pazaryeri ilçesinin eşsiz ürünlerin ‘Pazarcık Markası’ altında toplayıp yöresel ürünler olarak tanıtımını yapacaklarını belirtti.

Pazaryeri ilçesinin bir turizm merkezi olacağını belirten Başkan Tekin, İHA muhabirine yaptı açıklamada, “Pazaryeri ilçemiz eşsiz doğası ve konumu olarak herkesin günü birlik ve uzun süreli kamp ve piknik yapabileceği güzel bir yer. İlçemizde bulunan göletlerimizde çalışmalarımız son hızı ile devam ediyor. Küçükelmalı Tabiat parkımızdaki, kır lokantası, kır evleri, yürüme, bisiklet yolları, yabani hayvan gözetleme kulübeleri, su spor alanları, karavan kamp alanı, spor kamp alanları 2020 senesinde tamamlayıp ilçe turizmine kazandıracağız. Diğer tarafta ise Bozcaarmut göleti, Esere göleti ve Günyurdu Mustafa Eldemir Baraj göletindeki çalışmalarımıza hız verip oradaki güzellikleri de ilçemize gelen doğasever misafirlerimizin kullanımına açacağız. Çalışmalar tamamlandığında Pazaryeri ilçemizi turizm cennetine çevireceğiz” dedi.

Yöresel ürünler için destekler

Pazaryeri ilçesindeki yöresel ürünler hakkında bilgiler veren Başkan Zekiye Tekin, “Pazaryeri denince akla ilk gelen ilçemizde üretimi yapılan ve tüm Türkiye’nin tadını ve markasını bildiği, markalaşmış Pazarcık bozası ve Pazarcık helvamız var. Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçemizde yetişen şerbetçiotumuz, şuan için sadece alkollü içecek mayası bazında tek bir yere pazarlanıyor, fakat şerbetçiotunun çeşitli ürünlerde gıda, kozmetik, ilaç sanayi gibi sektörlerde kullanıldığı biliyoruz. Yapılacak Ar-Ge çalışmaları ile şerbetçiotumuzun diğer sektörlere pazarlanması için çalışacağız. Türkiye’de sadece Pazaryeri ilçemizde yetişen diğer ürün ise tescilli Pazaryeri Boncuk Fasulyemiz eşsiz lezzeti ile sadece ilçemizde yetişmektedir. Fakat üretici çiftçilerimiz hasat zamanı toptancıların düşük fiyatları konusunda harcadığı emeğinin karşılığını alamıyor. Pazaryeri Belediyesi olarak Pazaryeri Boncuk fasulyenin pazarlanmasında üretici çiftçilerin kooperatif veya birlik kurma konusunda üretici çiftçilerimize destek vererek onların ürünlerinin en iyi fiyattan pazarlanmasına destek olacağız. Son birkaç yıldır ilçemizde çiftçilerin çilek üretimi arttı. Çiftçilerimizin ürettiği çilekleri ‘Pazaryeri Çileği’ olarak tanıtımını çilek üretiminde Pazaryeri ilçesinin yöresel ürünleri arasında yer almasını sağlayacağız” ifadesinde bulundu.

"Çiftçilerimize alternatif üretim ile kazanç kapısı sağlayacağız”

"İlçede değişik ürünlerin yetiştirilmesi için çiftçilerimizin her zaman yanındayız" diyen Başkan Tekin, “Pazaryeri ilçemiz konumu ve coğrafi yapısı olarak çok verimli arazilere sahip. İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ile çalışmalar gerçekleştirip ilçemizin coğrafi yapısına göre araştırmalar bulunarak çiftçilerimizi alternatif başka ürünler yetiştirmeye teşvikte bulunacağız. Yapılacak bu çalışmada verimi çok olan ilçemizin yöresel ürünlerine yenilerini ekleyeceğiz ve çiftçilerimize alternatif üretim ile kazanç kapısı sağlayacağız” dedi.

"Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar ilçe ekonomisine kazandıracağız"

Unutulmaya yüz tutmuş meslekleri ilçede açılacak kurslar ile tekrar yaşatarak ilçe ekonomisine kazandıracaklarını anlatan Başkan Tekin, “İlçemizde eskiden vatandaşlarımızın geçim kaynağı olup ta şu an yapılamayan meslekler var. Gerekli çalışmaları yapıp unutulmaya yüz tutmuş meslekleri tekrar ilçe ekonomisine kazandıracağız. Pazaryeri ilçemizde daha önce sadece hanımlar için açılan kurlarımızı genişletip ilçemizdeki herkesi meslek sahibi yapacağız. Açılması planladığımız kurslar arasında kilim, halı dokuma, el sanatları, çömlekçilik gibi meslekler bulunuyor yapılan çalışmaları vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda genişleteceğiz” dedi.

"Pazaryeri ilçemiz göç veren ilçe değil göç alan bir ilçe olacak”

Yeni yatırımcılara her türlü kolaylığı sağlayacaklarını da ifade eden Belediye Başkanı Zekiye Tekin, şunları söyledi;

"İlçemiz iş sahası yetersiz olduğu için sürekli göç veren bir ilçe. Pazaryeri ilçemiz konumu olarak İstanbul’a, Eskişehir’e, Bursa’ya, Ankara’ya çok yakın. Organize Sanayi bölgemizde yatırım yapacak yatırımcı, girişimci iş adamlarına Pazaryeri Belediyesi olarak yapacakları çalışmalarda her türlü kolaylığı sağlayacağız. Yaptığımız görüşmelerden hep olumlu cevap alıyoruz ve görüşmeler sonuç vermeye başladı. Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapacak yatırımcı, girişimci iş adamlarına Pazaryeri Belediyesi olarak yapacakları çalışmalarda her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıllarda Pazaryeri ilçemiz yeni açılacak işyerleri sayesinde göç veren ilçe değil göç alan bir ilçe olacak” dedi.