Pazaryeri’nde geleceğe dev adım! Başkan Zekiye Tekin’den eğitim seferberliği!
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Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde çocukların ve gençlerin daha modern şartlarda eğitim alabilmesi için yerel yönetim ile eğitim bürokrasisi el ele verdi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Millî Eğitim Müfettişi Ali Naci Aydın ile bir araya gelerek ilçedeki mevcut eğitim altyapısını ve önümüzdeki döneme damga vuracak projeleri masaya yatırdı.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Millî Eğitim Müfettişi Ali Naci Aydın ile bir araya gelerek ilçenin eğitim alanındaki mevcut ihtiyaçları ve planlanan çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulundu. Görüşmede, devam eden ve planlanan eğitim yatırımları, okulların ihtiyaçları ve eğitim altyapısının geliştirilmesine yönelik projeler değerlendirildi. İlçedeki öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için atılabilecek adımlar üzerinde duruldu.
Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, eğitimin ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını belirterek, "Eğitime yapılan yatırım, geleceğe yapılan yatırımdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim alması ve ilçemizin eğitim alanında gelişmesi için ihtiyaçların belirlenmesi ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Eğitim alanındaki çalışmalara katkı sunan Millî Eğitim Müfettişimiz Ali Naci Aydın'a görüş ve değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum" dedi.
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