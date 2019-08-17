0553 313 94 23

Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap çalışmaları başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan yolda, Karayolları Genel Müdürlüğü 14.

17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:20
Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap çalışmaları başladı

Bilecik’in Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan yolda, Karayolları Genel Müdürlüğü 14. Bölge Müdürlüğü ekiplerince bakım ve genişletme çalışmaları yapıldı.


Karayolları ekipleri, Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyü ile Pazaryeri ilçesi arasında kalan 7 kilometrelik bölümde yol genişletme yol çevresi düzenleme çalışması gerçekleştirdi. Öte yandan Pazaryeri ilçesini Bursa’ya bağlayan Ahi Dağının 5’nci etap yol çalışmaları İnegöl’e bağlı Kurşunlu mahallesi ile Güzelyurt kavşağı arasında başladı. Yaklaşık 2 kilometrelik kısımda başlayan yol yapım çalışmaları keskin virajları ortadan kaldırmak amaçlı yapıldığı ve çalışmalar tamamlandığında 2 kilometrelik kısım 1 kilometre ye kadar düşeceği bildirildi.


Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, konu ile ilgili İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Karayolları ile yaptığımız görüşmeler meyvesini veriyor. Ahıdağı yolu 1, 2, 3, 4. etapları eski Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ın babası Reşit Akdoğan ve eski Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan’ın katkılarıyla eski belediye Başkanı Muzaffer Yalçın döneminde yapılmıştı. Beşinci etabı da bize nasip oldu. 1,2,3,4. etaplarında emeği geçenlere 5. etabına desteklerinden dolayı Karayolları 14. Bölge Müdürü Mehmet Aşık beye, Karayolları personeline müteahhit firmaya ve Reşit Akdoğan’a teşekkür ederim” ifadesinde bulundu.


Başkan Tekin, “Pazaryeri ilçemiz ile Bursa arasında artık yol sorunu olmayacak, yapılan çalışmalar ile birlikte bu yol toplamda 6 kilometre kısalmış olacak” dedi.


Pazaryeri Bursa arasındaki yol yapım çalışmaları Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde 2015 yılında 1’ etap Gümüşdere Köyü Bahçesultan arası olarak başlamıştı. 2016 yılında 2’nci etap Bahçesultan Köyü Bilecik il sınırı arasını, 2017 yılında 3’üncü etap Bilecik il sınırı Güzelyurt Köyü yol ayrımı arası, 2018 yılında 4’üncü etap Güzelyurt Köyü yakınları olarak yapılmıştı. Yapımına başlanan 5’nci etap ile Pazaryeri Bursa yolu tamamlanmış olacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2019 Cumartesi 14:20
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Depremi durdurmaya değil ama zararlarını azaltmaya gücümüz yetiyor"
    1. "Depremi durdurmaya değil ama..
    2. İş makinası gelin arabası oldu
    3. Hakan Balta'nın oğlu Alman devine..
    4. 500'den fazla site engellendi! Sisi..
    5. Eskişehir'de 6 yaşındaki oğlunu..
    6. KKTC'de tiyatro tartışması
    7. Diyarbakır’da inşaat malzemeleri..
    8. Burhan Kuzu'dan Demet Akalın'a destek
    9. Aydın'da 225 litre sahte içki ele..
    10. Türkiye, internet hızı sıralamasında..
    11. FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçmaya..
    12. Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası'na..
    13. Koalisyon güçleri Irak hükümetinin..
    14. İstanbul Eminönü alt geçitteki çarşıyı..
    15. Alçak Emre Uslu'dan küstah Erdoğan..
    16. Rusya: Cevap hakkımızı saklı tutuyoruz!
    17. Diyarbakır'da minibüs devrildi: 1'i..
    18. Hamilelikte çekirdek yemek zararlı..
    19. Gliserin nedir? Gliserin saç uzatır..
    20. Prensesi Christina kimdir? Hollanda..
    21. Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı Dünya..
    22. Futbolu bırakan Sneijder'den transfer..
    23. Federasyona başvurdular! Avrupa Ligi..
    24. İstanbul'da sağanak sonrası feci kaza!
    25. CHP İl Başkanları Toplantısı
    26. Havadan düşen yorgun mermi otomobilin..
    27. Pazaryeri Bursa yolunda 5’nci etap..
    28. Fenerbahçe'de Volkan Demirel için..
    29. Külliye neyinize, genelev..
    30. Avrupa Ligi eleme maçı için 'şike'..
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    "Fetullah Gülen bir an önce evlenmeli"
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    İfadeler bomba etkisi yaptı! Yunan Türkolog'dan Akşener ve Gülen çıkışı
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Çin'e 'savaş izni çıktı! Altın ithalatını durdurdu, kritik dolar hamlesi
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Davutoğlu FOX'a koştu! İşte yeni partinin binası
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’
    Ortadoğu uzmanından dikkat çeken iddia! ‘ABD, Türkiye’yi ‘güvenli bölge’ ile durdurmak istiyor’

    Günün Karikatürü

    17 Ağustos 2019
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Melih Gökçek: Devlet yetkililerine bir teklifim var
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu
    Türkiye'de Katar'a bir üs daha! Suudi Arabistan rahatsız oldu