"Pazaryeri boncuğu" üreticisinin yüzünü güldürecek

BİLECİK (AA) - İBRAHİM ÖZTOSUN - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde üretilen ve "Pazaryeri boncuğu" ismiyle tescillenen fasulyede bu yıl yüksek rekolte bekleniyor.

Eskişehir'deki Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce 2014'te tescil edilen fasulyenin üreticileri, topraktan çıkan bitkinin sarılması için sırıklara iplikleme mesaisini sürdürüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyretmesi ve diğer iklim koşullarının uygun olması, üreticileri yüksek rekolte konusunda umutlandırdı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş, AA muhabirine, "Pazaryeri boncuğu"nun kılçıksız ve dış yüzeyinin parlaklığından dolayı rağbet gördüğünü söyledi.

Bu ürünün, ilçenin ismiyle özdeşleştiğini belirten Yoldaş, "İlçemizde 530 çiftçimiz yaklaşık 1700 dekar alanda taze fasulye üretimi yapıyor. Bu vatandaşlarımız 1 dekardan yaklaşık 1 ton ürün alabiliyor. Nisan ayında ekilen fasulyenin bakımı ile iplikleme işlemi mayıs ve haziran aylarında yapılıyor. Sarılıcı bir bitki olan fasulye, iplere ve tellere sarılıyor." dedi.

Yoldaş, ağustosta başlayan hasadın eylül sonuna kadar devam ettiğini anlattı.

Fasulyenin hasadıyla ilgili bilgi veren Yoldaş, şunları kaydetti:

"Hasat 3 farklı kırım dediğimiz dönemlerde, elle toplamak suretiyle olur. Tescilli fasulyenin en büyük özelliği, lezzeti ve kolay pişmesidir. Çevre il ve ilçelerden çok fazla talep görüyor. Dolayısıyla bu fasulyenin ilçemize çok büyük getirisi var. Çiftçilerimiz 50-60 yıldır bu ürünü yetiştiriyor. Hemen hemen ilçedeki her ailede en az bir kişi mutlaka fasulye ekimi yapıyor."

Yoldaş, çiftçilerin büyük ilgi gördüğü için pazar payı artan ürünün satışında zorluk çekmediğini sözlerine ekledi.

- "Ürünümüz bu yıl daha verimli"

Üreticilerden Mehmet Arı da uzun yıllardır bu işle meşgul olduğunu belirtti.

Lezzeti ve ünüyle marka haline gelen "Pazaryeri boncuğu"nda güzel bir hasat dönemi geçirmeyi umduklarını dile getiren Arı, "Şu an fasulyenin sarılması için ip bağlıyoruz. Bundan sonra topraktan çıkan fasulyenin dalları ipin üzerinde ürün verecek. Daha sonra da hasat yapacağız inşallah. Ürün çok güzel gözüküyor, memnunuz." diye konuştu.