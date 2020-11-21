Koroavirüs vakalarının yeniden artışa geçmesi sonrası Bilim Kurulu’nun tavsiyeleri doğrultusunda Kabine toplantısı sonra yeni kısıtlamalar açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nı açıkladığı korona kısıtlamaları 20 Kasım Cuma akşamı sat 20:00’de hayata geçmeye başladı. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri,bugün 20.00'de kapandı. 21 Kasım Cumartesi'den itibaren 10.00-20.00 saatleri arasında açık olacak.

Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta başlıyor?

Korona tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması bu akşam başlayacak. Hafta sonları tüm kesimler sadece 10.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Üretim, imalat ve tedarik zincirindeki kurum ve kuruluşlar kısıtlamadan muaf olacak ve hizmet vermeye devam edecek.

Pazartesi günü saat kaça kadar sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu doğrultuda yarın saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonlarında da uygulama bu şekilde sürecek.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı ne zaman saat kaçta sokağa çıkacak?

Buna göre, tüm illerde yarından itibaren 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00-13.00, 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu kişiler, belirtilen saatler dışında sokağa çıkamayacak.

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf olacak?

Çalışanlar, iş yerleriyle illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz etmeleri halinde kısıtlamadan muaf olacak.