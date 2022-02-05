Koronavirüs salgınında artan vakalar aileleri endişelendiriyor. Bu sebeple pek çok kişi yarıyıl tatilinin uzatılıp uzatılmadığını, son dakika gelişmesi olup olmadığını araştırıyor. Peki, okullar hangi gün açılacak?

Pazartesi günü okullar açılacak mı? Yarıyıl tatili uzatılır mı son durum

2021-2022 eğitim öğretim yılı 6 Eylül Pazartesi günü başladı. Geride kalan süreçte vaka çıkan sınıflar hariç tamamen uzaktan eğitime geçilmedi. Ülkemizde Omicron varyantı etkileri ise devam ediyor. Vaka sayısının 100 bini aşmasıyla birlikte ‘Okullar uzaktan eğitime geçer mi?’ sorusuna cevap aranmaya başladı. Konu hakkında geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konuştu ve okulların 7 Şubat’a açılacağını belirtti.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “7 Şubat Pazartesi günü 81 ilde tüm ilçelerimizde okul öncesinden liseye kadar tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Omicron varyantı veya artan vakalar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz'' dedi.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 11-15 Nisan tarihleri arasında ise ikinci ara tatillerini yapacak.