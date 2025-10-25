Pazartesi günü okul var mı? 28 Ekim Salı yarım gün mü?

İstanbul’da cuma günü etkili olan yağışların ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek açıklamalara çevrildi. Cumhuriyet Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte “Pazartesi okullar tatil mi, 28 Ekim’de ders olacak mı?” soruları öğrencilerin ve velilerin gündemini meşgul ediyor. Peki, Pazartesi okul var mı?

Pazartesi günü okullar tatil mi?

İstanbul’da cuma günü olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar erken kapatılmıştı. Ancak 27 Ekim Pazartesi günü için İstanbul Valiliği veya Milli Eğitim Bakanlığı tarafından herhangi bir tatil kararı açıklanmadı. Bu nedenle pazartesi günü okulların normal şekilde eğitim öğretime devam etmesi bekleniyor.

28 Ekim Salı günü yarım gün mü olacak?

Cumhuriyet Bayramı öncesinde her yıl olduğu gibi 28 Ekim günü öğleden sonra resmi tatil başlıyor. Bu yıl 28 Ekim Salı gününe denk geliyor ve saat 13.00 itibarıyla kamu kurumları, okullar ve bazı özel sektör işletmeleri için mesai sona erecek. Öğrenciler öğleden sonra derse girmeyecek, kamu çalışanları ise yarım gün izinli sayılacak.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili ne kadar sürecek?

29 Ekim Çarşamba günü ise tüm Türkiye’de resmi tatil olacak. Okullar, kamu kurumları ve birçok özel sektör kuruluşu bu tarihte kapalı olacak. Böylece öğrenciler ve memurlar için 1,5 günlük bir tatil fırsatı doğmuş olacak.