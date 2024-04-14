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Ekonomi Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı
Ekonomi

Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

Yeniakit Publisher
2024-04-14 13:18:00 -
Pazarlık payı bile yokmuş! Satışa çıkan yalının fiyatını duyan şaşkına uğradı

İstanbul Bebek'te satışa sunulan yalı tam 6 Milyar TL'ye satışa çıktı. Pazarlık payı olmayan yalının fiyatını duyanlar şaşkına döndü.

İstanbul Bebek'te bulunan bir yalı, tam 6 milyar TL'den satışa çıkarılırken, ismini gizli tutan iş insanının pazarlığa kapalı olduğu ifade edildi.

Bir emlak sitesinde satışa çıkarılan yalının fiyatı, görenlerin ağzını açık bıraktı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Bebek Mahallesi'nde bulunan yalının, ismini gizli tutan bir iş insanına ait olduğu ifade edilirken, 18 odalı saray yavrusu için istediği fiyat ise dudak uçuklattı.

4 bin 50 metrekare arsa içinde, 19 odalı 8 banyolu saray yavrusunun rıhtımı da olduğu vurgulandı.
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75 yıllık yalının sahibi iş insanı, yalı için istediği fiyatı 185 milyon dolar (6 milyar TL), nakit olacak şekilde açıklarken, pazarlık payının da olmadığına yer verildi.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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