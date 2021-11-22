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Kadın - Aile Pazarlar'da 'Zafere Koşuyorum' projesi
Kadın - Aile

Pazarlar'da 'Zafere Koşuyorum' projesi

“Zafere Koşuyorum" projesi, 7 farklı kurumun katılımı ile devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 12:31:00 - 2021-11-22 12:32:02
Pazarlar'da 'Zafere Koşuyorum' projesi

Kütahya’nın Pazarlar ilçesinde, “Zafere Koşuyorum" projesi, 7 farklı kurumdan 15 kişinin katılımı ile Pazarlar Spor Lisesi Konferans Salonu'nda devam ediyor.

İlçenin proje yazma ve yürütme yeterliliğinin artırılması adına düzenlenen faaliyet kapsamında; Kırsal Kalkınma, İç İşleri Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, Vakıflar, Erasmus ve özellikle kalkınma ajansının çıktığı proje çağrılarına nasıl proje yazılabileceği ve proje döngüsü eğitimleri veriliyor.

Pazarlar Kadın Kooperatif üyesi Sibel Ertaş, “Proje yazma ve yürütme eğitimleri çok faydalı geçiyor. Kafamda bir kadın girişimci olarak farklı projeler üretiyordum. Bu faaliyet sayesinde bu projeleri nasıl hayata geçirebileceğim konusunda bilgi sahibi oldum. Bu projeden kadın kooperatifinde birlikte çalıştığımız arkadaşlarımızın da yararlanmasını istiyorum. Bunun için bende ilk olarak kooperatifimiz adına bir teknik destek projesi yazmayı düşünüyorum” dedi.

Pazarlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Kağan Ulu, “Bu teknik destek kapsamında ilçemizin hibelerden faydalanma oranını artıracak ve ilçemizin kalkınmasına katkıda bulunacağız. Projemiz kapsamında bize destek veren tüm kurumlara ve projemizi finanse eden Zafer Kalkınma Ajansına teşekkür ederim” diye konuştu.

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