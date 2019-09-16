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Pazarlarda salçalık biber hareketliliği

Bayburt’ta Eylül ayı ile birlikte haftanın belirli günü kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
Pazarlarda salçalık biber hareketliliği

Bayburt’ta Eylül ayı ile birlikte haftanın belirli günü kurulan pazarlar da vatandaşlar kendi elleriyle yapmayı tercih ettikleri kışlık turşu ve salça için alışverişe başladı.


Bayburtlu vatandaşlar, hazır satın almak yerine kendi elleriyle yapmayı tercih etmesiyle salçalık ve turşuluk biber satın almak için pazarın yolunu tutuyorlar. Pazarda 3 ila 5 lira arasında değişen fiyatıyla satın alınan biberler, kadınlar tarafından evlerde ayıklanarak salçaya ve turşuluklara dönüştürülüyor.


Kışa hazırlık yapmak isteyen vatandaşlar, son haftalarda turşu kurma telaşına düştü. Turşuluk, konservelik ve salçalık ihtiyacını gidermek pazarlara giden vatandaşlar, ihtiyaçları doğrultusunda alış veriş yapıyorlar.


Uzun süredir pazarcılık yapan Ahmet Demir, sonbahar ayının gelmesiyle turşuluk ve salçalık ürünlerin yapımında artış olduğunu dile getirerek; “Güz ayının gelmesiyle turşuluk başladı. Vatandaşlarımız doğal ürünler tüketmek istediği için kendi ihtiyaçlarını önceden hazırlayıp kış ayı boyunca da tüketiyorlar. Fiyatlarımız ise uygundur. Bir ay sonra Bayburt yerli ürünü bittikten son pazarda fiyatlarda yükselmeler olacaktır. Sattığımız ürünler gayet iyi. Turşuluk ürünlerde de acur, turşuluk salatalık, biber çeşitleri, tarla domatesi, kornişon salata bunların satışı oluyor” diye konuştu.


Bayburt’un Demirözü ilçesinde kış hazırlıklarını sürdüren Zeynep Kılıç ise kış mevsiminde tüketmek amacıyla turşu, salça ve bu tür yiyeceklerin yapımına başladıklarını söyledi.


Kılıç, kış hazırlıklarının başında pekmez ve turşunun geldiğini belirterek, bu geleneğin yıllar öncesine dayandığını ifade etti.


Yaz mevsiminin ardından hazırlanan kışlık yiyeceklerin, aynı zamanda aile ekonomisine de katkı sağladığını vurgulayan Zeynep Kılıç, “Yöremizde yapılan pekmez, reçel ve turşu kışın marketlerde çok yüksek fiyatlarla satılmaktadır. Biz ev hanımları bu tür yiyeceklerimizi kendimiz hazırlayarak yüksek bedel ödemeden almak zorunda kalmıyor, aile ekonomimize de bir bakıma katkı sağlamış oluyoruz. Hazırladığımız yiyeceklerin büyük bir bölümünü de kendi bağ ve bahçelerimizden temin ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 11:49
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