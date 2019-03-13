0553 313 94 23

Pazarlar GES ihalesi yapıldı

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi tarafından yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ihalesini gerçekleştirdi.

13 Mart 2019 Çarşamba 11:16
Pazarlar GES ihalesi yapıldı

Kütahya’nın Pazarlar Belediyesi tarafından yapılacak olan Güneş Enerji Santrali ihalesini gerçekleştirdi.

 

Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında Pazarlar Belediyesi tarafından yap, işlet devret modeli ile kurulacak olan Güneş Enerji Santrali (GES) montajlı mal alımı ihalesi yapıldı.

 

Yapılan ihale sonrasında değerlendirmelerde bulunan Pazarlar Belediye Başkanı Cavit Erdoğan, yapılan ihale sonrası Türkiye’de örnek bir belediye yolunda emin adımlarla ilerlediklerini belirtti. Erdoğan, “Yenilenebilir Enerji Üretimi kapsamında, yap , işlet, devret modeli ile Güneş Enerji Santrali ihalemizi gerçekleştirdik. Bizim önem verdiğimiz projelerimizden birisi olan Güneş Enerji Santrali tesisimizi ova harmanı mevkisine kuracağız. Tesisimiz, 1 MW’lık(1000 kilovat) bir güce sahip olacak. Belediyeler içerisinde örnek olacak ve enerji üretimini sağlayacak olan tesisimiz Pazarlar Belediyemize kalıcı gelir getirici kaynaklarının bir kolu olacak” şeklinde konuştu.

 

Güneş Enerji Santrali kapsamında Pazarlar Belediyesi olarak önemli bir projeyi daha gerçekleştirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Erdoğan, "GES projesiyle önemli ve büyük bir hizmeti daha Pazarlar’a kazandırmış oluyoruz. 15 yıl süreyle yap, işlet, devret modeli ile Yoldaş Pano firması tarafından işletilecektir. Belediyemizin tüm elektrik masrafları bu firma tarafından karşılanacaktır. Belediyemizin yaklaşık yıllık 500 bin lira elektrik giderimiz bulunmaktadır. Yapılan tesisle birlikte yıllık yaklaşık 500 bin lira giderden kurtulacağız. Aynı zamanda belediyemizi büyük yükten kurtulacak olup aynı zamanda hiç masraf etmeden ihale bitiminde üretim yapan bir tesise sahip olacağız. Yer teslimini gerçekleştirdiğimiz andan itibaren iki ay gibi bir sürede tesisimizi faaliyete geçirmiş olacağız. Güneş Enerjisi Santrali Tesisimiz ile birlikte de Pazarlar Belediyesi gelir anlamında ciddi bir kazanım elde edecek. Güneş Enerjisi Santrali (GES)’in ilçemize ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. 15 yıl sonra belediyemiz aylık 150 bin lira gelire sahip olacaktır" diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 11:16
  1. Kütahya
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş ‘Bana iftira atıldı’ diyor, sorulan sorunun iftira olmadığı açıktır"
    1. AK Parti Sözcüsü Çelik: "Mansur Yavaş..
    2. Rusya ve Çin, iki nükleer santral için..
    3. Erdoğan, İrsen Küçük'ün vefatı..
    4. Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi..
    5. Park halindeki tırların akülerini..
    6. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    7. İngiltere Büyükelçisi’nden..
    8. İstanbul’dan Samsun’a kargo ile..
    9. Aydemir: ‘Allahü Ekber Ruhu ilelebet..
    10. "Sahte bir senet var ve CHP'nin adayı..
    11. Türk Belgesel Ekibi’nin büyük başarısı
    12. Türel: “Muhalefetin projelerimizi..
    13. 19 Mayıs 1919'un 100. yılı anısına 19..
    14. Yazar Burcu Bahar, minik..
    15. Pazaryeri’nde çıkan yangında samanlık..
    16. 3. Teknoloji’de ’açık kaynak..
    17. Budamanın tekniklerini öğrendiler
    18. Kaliforniya Valisi idam cezalarını..
    19. Poyraz’dan Lisanslı Depoculuk vurgusu
    20. Bilal Erdoğan: "Geçmişimizden..
    21. Başkan Ünverdi’den canlı yayında..
    22. Kültür gezilerine başvurular 15 Mart’..
    23. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur..
    24. Avrasya Üniversitesi’ndeki yangının..
    25. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    26. AK Parti Sözcüsü Çelik: "(Mansur Yavaş..
    27. Çelik: "AK Parti'nin Mansur Yavaş diye..
    28. İmamoğlu’ndan İSO’ya ziyaret: “Bizim..
    29. Osmangazi’de okuma-yazma seferberliği
    30. Karamollaoğlu seçimi kaybetse de..
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Sözcü'nün provokasyonu elinde patladı!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş bu 15 soruya cevap veremedi!
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Mansur Yavaş: Erdoğan'dan randevu alıp gideceğim
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Islıklı domuzluğa karşı Türkiye ayakta
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir
    Güney Kore'den dünyayı tedirgin eden açıklama: Felaket yaşanabilir

    Günün Karikatürü

    13 Mart 2019
    Noter çilesi bitiyor
    Noter çilesi bitiyor
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!
    Özhaseki'den çirkin iftiraya sert yanıt!