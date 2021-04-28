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Yaşam Pazarlar açık olacak mı? Tam kapanmada pazar yerlerine gitmek serbest mi?
Yaşam

Pazarlar açık olacak mı? Tam kapanmada pazar yerlerine gitmek serbest mi?

Pazarlar kurulacak mı? Sorusu Tam Kapanma kararının açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Tam kapanmada pazar yerlerine gitmek serbest mi? Pazar yerleri ve semt pazarlarının kurulmasıyla ilgili detaylar haberimizde....

Yeniakit Publisher
2021-04-28 00:03:00 -
Pazarlar açık olacak mı? Tam kapanmada pazar yerlerine gitmek serbest mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan tam kapanma dönemine geçildiğini duyurdu. Peki ama pazar yerleri, semt pazarları, hafta içi ve hafta sonu pazarlar açık olacak mı?

Pazarlar açık olacak mı?

İçişleri Bakanlığının aldığı karara göre, semt pazarları 17 günlük sürede kapalı olacak. Tam kapanma 29 Nisan'da başlayacak, bu nedenle salı ve çarşamba günleri kurulan halk pazarları açık olacak.

 

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