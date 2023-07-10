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Teknoloji Pazarlama taktiği! Iphone 15'te daha önce görülmemiş renk
Teknoloji

Pazarlama taktiği! Iphone 15'te daha önce görülmemiş renk

Yeniakit Publisher
2023-07-10 15:52:00 -
Pazarlama taktiği! Iphone 15'te daha önce görülmemiş renk

Apple’ın merakla beklenen yeni akıllı telefon serisi iPhone 15’den yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.

Bu Eylül ayında tanıtılacak olan iPhone 15 Pro modelleri, özgün bir koyu mavi renkte olacak şeklinde bilgiler Unknownz21 adlı duyum hesabından alındı. Daha önce gelecek nesil iPhone'larla ilgili birçok detayı sağlayan ve diğer Apple cihazlarına dair bilgileri doğru bir şekilde aktaran bu duyum hesabı, bu kez yeni modellerin rengi hakkında bilgi verdi.

Teknolojioku'da yer alan habere göre; yeni modeller, titanyum malzeme kullanılarak üretilecek ve bu malzemenin fırçalanmış yüzeyine uygun bir mavi ton kullanılacak. Bu renk, daha önceki iPhone 12 Pro modellerinde kullanılan maviden daha koyu ve gri tonlarına sahip olacak. Bu, titanyum malzeme ile daha uyumlu bir görünüm sağlamak için tasarlandı. Beklenen mavi tonu görselleştirmek için bir dizi resim oluşturduk.

Mavi, gümüş, uzay grisi/uzay siyahı ve titanyum gri gibi renklerin yanında yer alacak. Bu renklerin arasında titanyum gri, uzay grisi/uzay siyahtan daha açık bir gümüş-gri tonunda olacak.

iPhone 15 Pro modelleri için derin kırmızı bir renk olabileceği yönünde söylentiler olmuştur. Ancak, duyum hesabımız olan Unknownz21, bu renk seçeneğinin geliştirme sürecinde olduğuna dair herhangi bir belirti görmedi. Yine de, mavi renk, iPhone 15 Pro prototiplerinde kullanıldı. Bu da Apple'ın son aşamada üzerinde çalıştığı renk seçeneğinin mavi olabileceğini düşündürüyor.
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Apple'ın yeni titanyum malzemede PVD kaplamayı test etmek için maviyi kullandığı ve lansman sürümünde farklı bir renge geçiş yapabileceği düşünülebilir. Ancak, prototipleme için kullanılan mavi, muhtemelen Apple'ın yeni nesil akıllı telefonları için sunmayı planladığı renk seçeneklerinden biri olacak.

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