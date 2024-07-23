Pazarda görünce burun kıvırıyoruz ama bir tek ölüme çaresi yok! Hastalıklara karşı savaş veriyor!

Bamya; düşük kalorili, yüksek lifli, vitamin ve mineral açısından zengin bir sebzedir. Sağlık üzerinde birçok olumlu etkisi vardır; sindirim sağlığını destekler, bağışıklık sistemini güçlendirir, kilo kontrolüne yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. İşte tüm detaylar…

YAZ MEVSİMİNİN EN FAYDALI BESİNİ

Posta gazetesinin haberine göre bamya, insan sağlığına pek çok fayda sağlayan besleyici bir sebzedir. Bu sebze, düşük kalorili olmasının yanı sıra yüksek miktarda lif, vitamin ve mineral içeriğiyle bilinir. Bamya, yaz aylarında yetişir ve taze olarak tüketildiğinde en yararlı halini sunar.

KAN ŞEKERİNİ TERAZİ GİBİ DENGELİYOR

Bamyanın sağlık açısından en önemli faydalarından biri, yüksek lif içeriğidir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye yardımcı olur ve kabızlık gibi sindirim sorunlarını önler.

Lif içeriği sayesinde bamya tokluk hissi verir. Böylece kilo kontrolüne yardımcı olabilir. Lif, kan şekerinin dengelenmesine de katkıda bulunarak diyabet riskini önler.

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C VİTAMİNİ DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Bamya, içerdiği vitaminler açısından da zengin. Özellikle C vitamini bakımından yüksek olan bamya, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

Antioksidan özellikleri sayesinde serbest radikallerle savaşarak hücreleri korur ve yaşlanmayı geciktirebilir. Aynı zamanda A vitamini, K vitamini, B vitaminleri gibi önemli vitaminleri de içermesiyle genel sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakır.

KASLARI BETON GİBİ GÜÇLENDİRİYOR

Mineral bakımından da zengin olan bamya; demir, manganez, potasyum ve magnezyum gibi mineralleri içerir. Demir, kan hücrelerinin üretimi için gereklidir ve vücutta oksijen taşınmasında önemli rol oynar.

Potasyum ve magnezyum ise kas fonksiyonları ve sinir iletimi için gereklidir. Bu da bamyanın kas sağlığını ve genel enerji seviyelerini artırıcı etkilerinden biridir.

DİYET LİSTELERİNİN VAZGEÇİLMEZİ

Bamya, düşük kalorili olmasına rağmen yüksek besin değeri sunar. Bu özelliğiyle kilo kontrolü yapanlar için ideal bir sebze tercihidir.

Bamya, çeşitli yemeklerde kullanılabildiği gibi salatalarda da taze olarak tüketilebilir. Bu da beslenme çeşitliliğini artırarak dengeli bir diyet oluşturmaya yardımcı olur.

C VİTAMİNİ DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Bamya, içerdiği vitaminler açısından da zengin. Özellikle C vitamini bakımından yüksek olan bamya, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.

Aynı zamanda düşük sodyum içeriğiyle de tansiyon kontrolüne yardımcı olabilir. Bamyanın kolesterol hastaları için de faydalı gıdalar arasında bulunuyor.

KURU BAMYA ÇORBASI TARİFİ

Bamya çorbası malzemeler:

100 gram kuşbaşı koyun eti

25 gram kuru bamya

1,5 kaşık tereyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 tatlı kaşığı salça

1 su bardağı et suyu

1 adet limon

1 tatlı kaşığı tuz

KURU BAMYA ÇORBASI YAPILIŞI:

Kenar kılçıklarının çıkması için bamyaları bir peçetenin arasında ovun.

Ovduktan sonra bir tencereye yerleştirin ve üzerine çıkacak kadar su koyun.

1 tutam tuz atıp 5 dakika haşlayın.

Kuşbaşından küçük doğranmış etleri de ayrı bir kapta haşlayın.

Bir başka tencerede, soğanı pembeleşinceye kadar tereyağıyla kavurun.

Daha sonra, sulandırılmış salçayı soğana ilave edin, 1 taşım kaynatıp et suyunu ekleyin.

Kaynamaya başlayınca limon suyunu da ekleyin.

Haşlanmış bamyayı ve etleri de dökün.

Tuz koyup yarım saat pişirdikten sonra servise sunabilirsiniz.

Limonu az gelirse kişinin arzusuna göre ilave edilebilir.