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Pazarda fiyatlar ucuz, ilgi az

Samsun’un İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan pazarda fiyatlar uygun ancak vatandaş ilgisi beklenilen düzeyde değil.

07 Eylül 2019 Cumartesi 16:31
Pazarda fiyatlar ucuz, ilgi az

Samsun’un İlkadım ilçesi Ağabali Caddesi üzerinde kurulan pazarda fiyatlar uygun ancak vatandaş ilgisi beklenilen düzeyde değil.


İlkadım ilçesi Anneler Parkı yanında cumartesi günleri kurulan pazarda uygun fiyatlara satılan sebze ve meyveye halk beklenilen düzeyin altında bir ilgi gösterdi. Tezgahlarda çeşit çeşit meyve sebzeye rastlanırken; patates, domates, soğan gibi her mevsim yenilebilecek sebzelerin yoğun bir şekilde bulunduğu gözlendi. Bu kategoriye giren sebze meyveler fiyat olarak 1 TL ile 2,50-3 TL arasında satışa sunulurken; limon, şeftali, üzüm, sarımsak, incir gibi tezgahlarda az bulunan ürünlerin ise en az 3,50 TL’ye alıcı bulduğu görüldü. Kayısı, dut ve dut kurusu gibi ürünlerde de fiyatlar 7 ile 10 TL arasında satışa sunulmuş durumda.



Pazarda her şey var ama müşteri az


Pazarcılara göre sebze meyvede fiyatı şekillendiren unsurlar; ürünün sezonunun gelmiş, geçecek veya geçmiş olması ve tezgahlarda hangi ürünün ne kadar bulunduğuyla ilgili. Revaçta olan meyve sebzenin uygun fiyata alıcısını bulduğunu ifade eden pazarcıların dikkat çektiği önemli hususlar da var. Örneğin, çok alınan ürünün satışına doğru diğer pazarcıların da bir yönelimi söz konusunu olduğunu ifade eden pazar esnafı bunun yanlış olduğunu söyledi. Patates, soğan satışı yapan bir pazarcı, tezgahlardaki sebze meyvenin satışı ve fiyatlarıyla ilgili olarak “Mal çoksa fiyat ucuzlar. Sezonu bitmekte olan ürünler pahalı fiyatlara pazarda satılıyor. Patates, soğanı 1-1,50 TL’den satıyoruz. Domatesi de zamanında 50 kuruşa sattığımız oldu” diye konuştu.


Aynı pazarcı, okulların açılmasına yakın bir zaman olmasına rağmen pazar faaliyetinin beklenilen düzeyde olmadığını, halkın pazara ilgi göstermediğini de sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 16:31
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