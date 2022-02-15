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Ekonomi Pazarcılardan 'pazar fiyatları' ile ilgili flaş karar
Ekonomi

Pazarcılardan 'pazar fiyatları' ile ilgili flaş karar

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, KDV indiriminin pazar fiyatlarına bu hafta yansıyacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 17:39:00 -
Pazarcılardan 'pazar fiyatları' ile ilgili flaş karar

Türkiye Halciler Federasyonu Başkanı Yüksel Tavşan, gıda fiyatlarında KDV indirimine ek olarak üretim kaynaklı olarak da gerilemenin başladığını ve örtü altı ürünlerde yüzde 50'ye varan düşüşler yaşanacağını söyledi.

Türkiye Halciler Federasyonu (TÜRKHAL) Başkanı Yüksel Tavşan, Katma Değer Vergisi (KDV) indirimi dışında da üretim kaynaklı olarak fiyatlarda düşüş başladığını söyledi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Tavşan, “Yüzde 8 olarak alınan KDV ciddi bir düzensizliğe sebep oluyordu. Bizim açımızdan çok iyi oldu” diyerek şöyle devam etti:

“Fiyatlarda çok ciddi bir düşüş başladı. Özellikle üretim bölgelerinde havaların ısınmasından dolayı KDV de böyle olunca perakende de kurumsallarda çok etki yapacak. Geleneksel pazar yerlerinde fiyatların düştüğü bu hafta itibariyle görülecek.”

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