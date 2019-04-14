Pazarcı esnafının yüzü güldü

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Cumartesi Pazarı esnafını ziyade etti. Esnafa müjde veren Başkan Atay, “Söz verdiğimiz gibi pazarcı esnafının sıkıntılarına çözüm bulacağız. Mayıs ayından itibaren tezgahların tahsis ücretlerine söz verdiğim gibi yüzde 50 indirim yapacağız” dedi.

Cumartesi Pazarı esnafını ziyaret eden Başkan Mehmet Fatih Atay, esnafla tek tek el sıkıştı, sohbet etti. Esnafın sıkıntılarını ve taleplerini dinleyen Başkan Atay, seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirileceğini hatırlattı. Esnafın ilgisiyle karşılaşan Atay, gördüğü ilgiden memnun kaldığını ifade ederek, “Bütün sıkıntılara çare olmak için sizlere geldik. Sıkıntılarınızı yerinde görmek istedik. Gelip sizlerle buluşacağız. Özellikle kadın esnaflarımızın lavabo talebine en kısa zamanda çözüm bulacağız. Kapalı Pazar yeri isteğine de çare bulmak için çalışmalarımızı yapacağız. Amacımız, sizlere hizmet etmek, sıkıntılarınızı çözmektir” dedi.

Ziyaretinde esnafa bir de müjde veren Başkan Atay, tahsis ücretlerine yüzde 50 indirim yapılacağını ifade etti. Atay, “Seçim döneminde verdiğimiz sözleri bir bir yerine getireceğiz. Çok çalışacağız, birlikte olacağız. Kamu hizmetine aday olduk. Görevimiz hayatınız kolaylaştırmak ve kazancınızı artırmaktır. Bu anlamda size yük olan tahsis paralarında Mayıs ayından itibaren yüzde 50 indirim uygulanacak” diye konuştu.