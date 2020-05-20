  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

65 yaş üstü memleketlerine gidebilir mi? | 65 yaş üstü köylerine gidebilir mi?

LGS'de maske takmak zorunlu mu? | YKS'de maske takma zorunlu mu?

HES kodu nedir? | HES kodu nasıl alınır?

Sevda Noyan ifade verdi

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?
için kalan
Aktüel

Pazarcı esnafından Başkan Işık’a pankartlı teşekkür

Kütahya Çarşamba pazarında bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık’a, Pazarcı esnafı verdiği hizmetlerden dolayı pankart asarak teşekkür etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 17:48:27 -
Pazarcı esnafından Başkan Işık’a pankartlı teşekkür

Kütahya Çarşamba pazarında bayram öncesi alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet edip, pazar esnafını ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Işık’a, Pazarcı esnafı verdiği hizmetlerden dolayı pankart asarak teşekkür etti.


İncelemeler esnasında vatandaşların ve pazar esnafınının yaklaşan Ramazan Bayramlarını kutlayan Başkan Işık’a, Sebzeciler ve Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Hakan Akdaş ile pazar esnafı, Korona virüs (Covid-19) salgını sebebiyle ücretsiz olarak temassız ateş ölçer, dezenfektan ve maske desteği sağlayan, yürütülen başarılı çalışmalar ve desteklerinden dolayı pankart asarak teşekkür ettiler.


Ziyarette Oda Başkanı Hakan Akdaş ile pazar esnafına işlerinde kolaylıklar dileyen Işık, Kütahya Belediyesi olarak esnafların her zaman yanlarında olduklarını ve desteklerinin devam edeceğini ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı